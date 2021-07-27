SBU’dan eski Yarbay, AİHM’e Ukrayna güvenlik güçlerinin işkenceleri hakkında bilgi vermeye hazır

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) eski Yarbay Vasiliy Prozorov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Ukrayna güvenlik güçlerinin yaptığı işkence ve yargısız infazlar hakkında bilgi vermeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya’nın AİHM’e Donbass’ta 2014’ten sonra yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayette bulunmasının ardından Prozorov, Sputnik’e açıklamada bulundu.

Donbass’a 2014-2015 yılında birkaç iş ziyareti gerçekleştiren Prozorov, bir dönem Donbass’taki çatışma bölgelerindeki M sektöründe komutan yardımcısıydı.

Prozorov, “Çatışma bölgesinde medyanın faaliyetlerinin engellenmesi, Ukrayna güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği adam kaçırma, işkence, yasadışı şekilde alıkoyma ve yargısız infaz konuları hakkında tanık olarak boy gösterebilirim. Ukrayna’nın çatışma bölgeleri üzerinde hava sahasını kapatmayışını anlatabilirim” dedi.

Prozorov, daha önce Mariupol havalimanında yakalanan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden milisler ve destekçilerinin esir tutulduğu kütüphane adı altındaki gizli hapishane ile ilgili gerçekleri kamuoyuna açıklamıştı. Tüm bu kişiler SBU ve Ukrayna ordusuyla birlikte savaşan aşırıcı gruplar tarafından uygulanan işkencelere maruz kalmıştı.

Rusya daha önce tarihinde ilk kez AİHM’e devletler arası bir şikayette bulunmuştu. Moskova şikayetinde Kiev’in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiğini bildirmişti. Başvuruda Ukrayna’da 2014 yılında iktidara zorla el koyulmasının ardından gerçekleşen olaylar konu alınıyor.