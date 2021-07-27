Almanya’da kimya tesisinde patlama: 1 ölü, 16 yaralı

Almanya'nın batısındaki Leverkusen kentindeki kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi.
Kimya sanayi tesisinin operatörü yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin bilinmediğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.
Kimya sanayi tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, patlamanın atıkların yakıldığı sitenin bir bölümünde meydana geldiğini söyledi.
Alman hükümetinin sivil koruma kurumu patlama ile ilgili 'aşırı tehlike' konusunda uyarıda bulundu.
Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti. Alman hükümetinin sivil koruma kurumu "aşırı tehlike" konusunda uyardı.
Irgend jemand hatte doch nach Bewegtbildern gefragt oder?— DerPöti (@DerPoet5) July 27, 2021
Hier erkennt man in aller Deutlichkeit das Ausmaß der Explosion! 😳😳😳 pic.twitter.com/BNVkzozhiy
Ren nehrinin doğu kıyısında yer alan Leverkusen, batıdaki Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Köln'ün yaklaşık 20 kilometre kuzeyinde yer alıyor. 160.000'den fazla nüfusa sahip.
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