Fransız Polinezyası’nda Macron’a yeni isim verildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız Polinezyası’ndaki Hiva Oa adasına yaptığı ziyaret sırasında geleneksel törenle karşılandı. Macron’a ‘büyük lider’ anlamına gelen yeni bir isim verildi.

Macron’un Fransız Polinezyası’ndaki Markiz Adaları’nın ikinci büyük adası Hiva Oa’ya yaptığı ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Macron için hazırlanan geleneksel karşılama töreninde yüzlerce kişi dans etti.

Emmanuel Macron est arrivé aux îles Marquises, à Hiva Oa. Après s'être recueilli sur les tombes de Paul Gauguin et Jacques Brel, il reçoit un accueil traditionnel par un millier de danseurs. C'est la première visite présidentielle aux Marquises. pic.twitter.com/9yoNDEimlC — La1ere.fr (@la1ere) July 26, 2021

​Törenin gerçekleştirildiği alandaki dansçı ve müzisyenlerin tamamı otlarla yapılmış giysilerle performans gösterdi. Kalabalığın içinde takım elbisesi ve kravatıyla dikkat çeken Macron’a tören kapsamında yeni bir isim de verildi.

Hiva Oa Belediye Başkanı Joelle Frebo, Macron’a ‘Yürüyen ve uzaklara giden lider’ anlamına gelen ‘Te Hakaiki Ta’aoa’ adını koydu.

Macron ziyareti sırasında Markiz Adaları’nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne adaylığını desteklediğini söyledi.