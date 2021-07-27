Polonya: Kuzey Akım-2’nin tamamlanmasını yıllarca engelledik

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Polonya Radyosu’na demecinde Varşova’nın Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmasını durdurmaya çalıştığını, ancak başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

Przydacz, “Kuzey Akım-2’nin tamamlanmasını birkaç yıl geciktirdik. Eylemlerimiz olmasaydı, bu proje uzun zaman önce tamamlanmış olacaktı. Bu boru hattının faaliyete geçmesi ne kadar uzun zaman alırsa, Orta ve Doğu Avrupa ile Avrupa Birliği için o kadar iyi” dedi.

'Övünülecek bir durum yok çünkü amacına ulaşamadı'

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, Polonyalı yetkililerin Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanmasını geciktirmekle övünmelerini değerlendirdi.

Puşkov, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Varşova’nın elinde Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının inşasına direnmekten başka kendini teselli edebileceği bir şey olmadığına vurgu yaptı.

Varşova’nın Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelede yenildiğini belirten Rus senatör, “Varşova, Kuzey Akım-2’nin tamamlanmasını birkaç yıl geciktirmekle övünüyor. Ancak övünülecek bir durum yok, çünkü amacına ulaşamadı. Bu bir futbol maçında sürekli zaman geçirmek ve sonunda kaybetmeye benziyor. Geriye sadece kendilerini gösterdikleri direnç için teselli etmek kalıyor. Ancak, burada skor önemli ve bu da Polonya’nın lehine değil” ifadelerini kullandı.

Polonya ve Ukrayna, Kuzey Akım-2'ye karşı çıkmayı sürdürüyor

Polonya ve Ukrayna, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına karşı çıkmayı sürdürüyor. Polonya parlamentosu milletvekili Jacek Protas, ABD ve Almanya'nın Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek bir mutabakat yapmasını Polonya diplomasisinin başarısızlığı olarak nitelendirmişti. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi milletvekili Katarzyna Suika ise, AB ve Almanya'yı Polonya'ya karşı ikiyüzlülükle suçlamıştı. Suika, mevcut durumu 2. Dünya Savaşı’nın başlangıcı ile karşılaştırarak, Polonya’nın 1939’daki gibi müttefiklerine güvenemeyeceğini belirtmişti.

Daha önce ABD ve Almanya, Rusya’dan Avrupa’ya uzanan Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek mutabakat üzerinde anlaşmaya varmıştı.

ABD ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Kuzey Akım-2 boru hattını siyasi bir silah olarak kullanma girişimine karşı koyma taahhüdünde bulunularak, Ukrayna ile Orta ve Doğu Avrupa'nın enerji güvenliğinin destekleneceğine işaret edilmişti.