Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile uyuşmazlıklar yaşayan Genelkurmay Başkanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomçak’ı ve Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) kritik isimleri görevden aldı.

Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergey Nikoforov, başkent Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Homçak'ın yerine Ukrayna ordusunun "Kuzey" birliğinden sorumlu Valeriy Zalujnıy’nın atanacağını bildirdi.

Nikoforov, "Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sinerji görmek istiyor ancak maalesef bu sinerjiyi görmek yerine tartışmalar görüyoruz." diye konuştu.

Ukrayna medyasında son dönemde yer alan bazı haberlerde, 21 Mayıs 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Homçak'ın, ülkenin Savunma Bakanlığı ile çeşitli tartışmalar yaşadığına yönelik haberler yer almıştı.