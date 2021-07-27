Londra'daki yurtlarda en az 700 çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

İngiltere'de Çocuk Cinsel İstismarına İlişkin Bağımsız Sorgulama (IICSA) raporuna göre, başkent Londra'nın güneyinde bulunan Lambeth Belediyesine bağlı yurtlarda yüzlerce çocuğun yıllardır cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi. Raporda, 5 yaşın altındaki çocuklarda dahil olmak üzere Lambeth’de sadece 3 yurtla bağlantılı 700'den fazla cinsel istismar vakası bulunduğu, ancak gerçek rakamın resmi olarak kaydedilenden daha fazla olabileceği aktarıldı. Raporda ayrıca, belediyenin bakımı altındaki çocuklara, yurt personelleri tarafından yıllar boyunca zulüm ve cinsel istismar uygulanmasına belediyenin sesiz kaldığı ifade edildi.

Raporda, "Belediyenin yurtlarda şiddet ve cinsel saldırının gelişmesine izin verdiği, bilinen istismarcılara karşı harekete geçmediği, cinsel istismar şüphelilerini soruşturmadığı ve çocukları bilerek bu duruma maruz bıraktığı" ifadelerine yer verildi.

6 personel istismardan hüküm giydi

Belediyenin yurdunda 40 yıldan fazla süredir çalışan bir kişinin istismar iddiaları nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldığı belirtilen raporda, 1994 ve 2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle 6 personelin hüküm giydiği belirtildi.

En yüksek istismar vakaları siyah çocukların bulunduğu yurtlarda

Lambeth’de 60'lı yılların sonlarından itibaren belediyeye bağlı 5 yurtta, özellikle 70'li ve 80'li yıllarda çocuklara fiziksel ve cinsel istismarın “yaygın” olduğu aktarılan raporda, Shirley Oaks ve South Vale yurtlarının en yüksek istismar vakalarının tespit edildiği yurtlar olduğu belirterek, bu bölgelerdeki çocukların büyük çoğunluğunun siyah olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, 1977'de Shirley Oaks yurdunun banyosunda bir çocuğun ölü bulunmasının ardından adli ekiplere bilgi verilmediği ortaya çıkarıldı.

Lambeth Belediye Başkanı Claire Holland yaptığı açıklamada, “Lambeth Belediyesi, istismar ve ihmal mağdurlarına en içten özürlerini yeniden ifade etmek istiyor. Belediye, çocukların bakımından ve korunmasından sorumluydu, ancak başarısız oldu ve bunun sonuçları derin oldu. Belediye yaşananlar için derinden üzgün” dedi.