Paris’in ünlü kuyumcusuna silahlı soygun: Yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevher çalındı

Paris'te 1780 yılından bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soyguncunun hedefi oldu.

Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet’e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet’in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı.