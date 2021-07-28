Akademik Çerskiy, yüzde 99'u tamamlanan Kuzey Akım-2'deki çalışmalarını tamamladı

Kuzey Akım-2 operatör şirketi Nord Stream 2 AG şirketinden yapılan açıklamada, Akademik Çerskiy boru döşeme gemisinin Kuzey Akım-2 boru hattı yapımındaki çalışmalarını tamamladığı ifade edildi.
"Böylelikle doğalgaz boru hattının yüzde 99’u tamamlanmış oldu" ifadelerine yer verilen açıklamada, projenin son kısmındaki çalışmalara 'Fortuna' boru döşeme gemisinin sürdürdüğü aktarıldı.
ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli müteahhit şirketin çalışmalara son vermesi nedeniyle Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımını kendi gücüyle tamamlamaya çalışıyor.
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