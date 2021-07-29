İtalya'daki sel, George Clooney'in evini de etkiledi

İtalya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca ev hasar gördü. Ünlü oyuncu George Clooney ile eşi Amal Clooney ve ikiz çocukları da selden etkilendi.

72 saat süren yoğun yağışın ardından gelen su baskını sırasında 60 yaşındaki George Clooney, eşi ve dört yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte İtalya'da Como Gölü kıyısındaki Villa Oleandar adlı malikanesinde bulunuyordu.

George Clooney caught up in Italy flood ‘disaster zone’ as ‘wall of water’ smashes through homes https://t.co/i8gumKTuqy — nick pisa (@NickPisa) July 28, 2021

​İtalyan basınında yer alan haberlere göre sel ve onunla birlikte gelen çamur ve enkaz yığını, Clooney ailesinin malikanesinin ön kapısını kullanılmaz hale getirdi. Su baskını, bu kadarla da kalmayıp birinci kattaki balkona kadar ulaştı.

Heavy floods in Italy👇👇



This is the climate crisis unravelling. No place is “safe” any more. pic.twitter.com/hS35hspGra — Daniel Moser (@_dmoser) July 27, 2021

​George Clooney ve ailesi, İtalya'nın kuzeyini kasıp kavuran selden çok büyük zarar görmedi. Clooney, selin ardından Laglia Belediye Başkanı Roberto Pozzi ile buluşup kasabayı gezdi ve selden zarar görenlere yardım elini uzattı.

Ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen kentte selden zarar gören yerel halkla da buluşup sorunlarını dinledi. İtalyan basınına konuşan George Clooney, durumun düşünüldüğünden daha kötü olduğunu anlattı. Clooney, Cernobbio adlı kasabayı ziyaret etiklerini belirterek Laglio'da durumun çok daha kötü olduğunu belirtti. Ünlü yıldız, yerel halkın, uğradıkları zararın giderilmesinin yıllar alacağını ve çok yüksek maddi destek gerektirdiğini kendisine söylediklerini de aktardı.

Bu, George Clooney ve Amal Clooney'in selden ilk zarar görüşü değil. Geçen yıl çiftin İngiltere Berkshire'daki 12 milyon sterlin değerindeki malikanesi de Dennis Kasırgası'ndan nasibini alıp su baskınından zarar görmüştü.