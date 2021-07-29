İtalya'daki sel, George Clooney'in evini de etkiledi

72 saat süren yoğun yağışın ardından gelen su baskını sırasında 60 yaşındaki George Clooney, eşi ve dört yaşındaki ikiz çocuklarıyla birlikte İtalya'da Como Gölü kıyısındaki Villa Oleandar adlı malikanesinde bulunuyordu.
George Clooney caught up in Italy flood ‘disaster zone’ as ‘wall of water’ smashes through homes https://t.co/i8gumKTuqy— nick pisa (@NickPisa) July 28, 2021
İtalyan basınında yer alan haberlere göre sel ve onunla birlikte gelen çamur ve enkaz yığını, Clooney ailesinin malikanesinin ön kapısını kullanılmaz hale getirdi. Su baskını, bu kadarla da kalmayıp birinci kattaki balkona kadar ulaştı.
Heavy floods in Italy👇👇— Daniel Moser (@_dmoser) July 27, 2021
This is the climate crisis unravelling. No place is “safe” any more. pic.twitter.com/hS35hspGra
George Clooney ve ailesi, İtalya'nın kuzeyini kasıp kavuran selden çok büyük zarar görmedi. Clooney, selin ardından Laglia Belediye Başkanı Roberto Pozzi ile buluşup kasabayı gezdi ve selden zarar görenlere yardım elini uzattı.
Bu, George Clooney ve Amal Clooney'in selden ilk zarar görüşü değil. Geçen yıl çiftin İngiltere Berkshire'daki 12 milyon sterlin değerindeki malikanesi de Dennis Kasırgası'ndan nasibini alıp su baskınından zarar görmüştü.
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