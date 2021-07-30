Belaruslu muhalif Tihanovskaya: Biden ile Putin'i görüşmedik

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Belaruslu muhalif Svetlana Tihanovskaya, bugün CNN kanalına konuk oldu.

Tihanovskaya, CNN sunucusunun, Biden ile görüşmede Putin'in gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Belarus üzerinde yoğunlaştık" yanıtını verdi.

Belaruslu muhalif, bu görüşmenin Putin'e sinyal olup olmadığı sorusunda ise "Bu, Belarus halkına ve rejim destekçilerine net bir sinyaldi" karşılığını verdi.