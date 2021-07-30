İtalya'da Kovid-19 aşısı iğnesiz şırıngayla da yapılmaya başlandı

İtalya'da iğne korkusu olanların Kovid-19 olabilmesi için iğnesiz şırınga uygulaması başlatıldı. İğnesiz şırıngayla aşı olan ilk kişi, hiç acı hissetmediğini söyledi.

İtalya'da koronavirüs aşısı ilk kez iğnesiz şırıngayla yapıldı.

Messina kenti iğnesiz Covid-19 aşıları yapılan ilk Avrupa şehri oldu.

Aşı yaparken, hava basıncı sistemi aracılığıyla aşıyı kola enjekte eden iğnesiz bir şırınga kullanıyor.

İğnesiz şırınga aşıyı 0.15 mm'lik bir mikro delikten 100 milisaniyeden daha kısa sürede kola enjekte ediyor.

'Su jeti teknolojisine benziyor'

Uzmanlar, "Bu mekanik cihaz iğnesiz şırıngamızın pistonunu iten bir yay sayesinde çalışıyor. İşlem hıza dayalı. Cihazın içindeki sıvı yüksek hızda dışarı itilerek keskinleşiyor. Bu günümüzde elmas ya da mermer gibi en hassas kesimler için kullanılan su jeti teknolojisine çok benziyor" açıklamasında bulundu.

'Acı hissetmedim'

İğnesiz aşıyı yaptıran ilk kişi olan Anna Aveni hiç acı hissetmediğini söyleyerek, "Sadece birazcık baskı oldu o kadar" dedi.

Vaccini, OMS: il 10% ha paura dell’ago, a Messina le prime somministrazioni senza puntura Stamane la messinese Anna Aveni prima vaccinata in Europa senza uso dell’ago nell’Hub Fiera

Secondo i dati dell’OMS il 10% della popolazione globale soffre dihttps://t.co/ek1e63Klpx pic.twitter.com/WOamuwRsAQ — Messina in diretta (@MDiretta) July 28, 2021

Dünya nüfusunun yüzde 10'unda iğne korkusu var

DSÖ'nün verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun 'belonefobi' yani iğne korkusu olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar bu tarz yöntemlerle halkı koronavirüs aşısı yaptırmaya teşvik etmeyi hedefliyor.