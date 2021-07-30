Yunanistan'da yangın alarmı: Başkent Atina'da uyarı seviyesi yükseltildi

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı Yunanistan'da, 13 idari bölgeden dördünün 'çok yüksek yangın riski' altında olduğu duyuruldu. Başkent Atina ve çevre bölgeleri kapsayan Attika da dahil olmak üzere, Orta Yunanistan, Mora ve Batı Yunanistan'da yetkililer uyarı seviyesini yükseltti. Meteoroloji uzmanları, bunun 1980'lerin ortalarından bu yana kaydedilen en şiddetli sıcaklardan biri olduğunu söyledi.

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi direktörü Theodoris Kolydas, "Devam eden sıcak hava dalgası, gelecek haftanın sonuna kadar süreceği için tehlikeli bir hava olayıdır" dedi. Dün itfaiye ekiplerinden yapılan açıklamada, ülke genelinde 48 orman yangını çıktığı belirtilmişti. Yetkililer, 800'ü aşkın itfaiye çalışanının orman yangınlarıyla mücadele görev yaptığını aktardı.

Güneydoğu Avrupa'da etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar nedeniyle Sırbistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'da uzmanlar vatandaşları uyarırken, bazı bölgelerde yeni tedbirleri yürürlüğe girdi.

Gazete Duvar'ın AFP'den aktardığına göre, Kuzey Makedonya'da hamileler ve 60 yaş üstü kişiler hafta sonuna kadar iş yerlerinden izinli sayıldı. İnşaat şirketlerinin çalışmalarının 11:00-17:00 saatleri arasında durdurulacağı açıklandı.