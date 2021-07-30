Belaruslu muhalif lider Tihanovskaya: Belarus’a en güçlü yaptırımlar uygulansın

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Belaruslu muhalif Svetlana Tihanovskaya, bugün CNN’in konuğu oldu.

Tihanovskaya, Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından Belarus’u ‘demokrasiye şiddetsiz geçişin’ bir örneği haline getirmeye yardım etmesi için ABD Başkanı’na çağrıda bulunduğunu belirtti.

Tihanovskaya, “ABD'nin Belarus rejimine en güçlü yaptırımları uygulayacağını ve AB yaptırımlarından sonra kalan açıkları kapatacağını umuyorum” dedi.

ABD Başkanı ile görüşmede hangi konuların ele alındığı sorusuna ayrıntılı yanıt vermekten kaçınan Tihanovskaya, “Bir çok konu ele alındı ve konuştuğumuz her şeyin uygulanacağından eminim” diye konuştu.

CNN sunucusunun, Biden’dan herhangi bir söz alıp almadığı sorusuna ise Tihanovskaya, “Söz alma peşinde değiliz. Birlikte, var olan durumdan kurtulmanın yollarını bulmaya çalıştık” yanıtını verdi.

Yaklaşık iki haftadır ABD’de bulunan Tihanovskaya, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ve ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Scholle ile bir araya gelmişti. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de katılmıştı. Tihanovskaya, daha sonra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.