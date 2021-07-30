Paris'in ortasında gündüz vakti 2 milyon euro'luk kuyumcu soygunu

Francetvinfo'nun haberine göre, Paris'in 4. bölgesindeki Vieille-du-Temple caddesinde yer alan Dinh Van kuyumcusu öğlen saatlerinde soyuldu.
Man steals jewelry worth $2.36 million from upmarket Paris jeweler, search launched to nab him #Paris #France #Chaumet #Europe #Jewellery https://t.co/ugICaelO58— The Pigeon Express (@PigeonExpress_) July 29, 2021
Kuyumcuya silah, göz yaşartıcı gaz bombası ve elektrikli şok cihazıyla giren 2 kişi piyasa değeri 2 milyon euro değerindeki mücevheri alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik güçleri şüphelenilen 2 kişi hakkında arama başlattı.
Paris’te 27 Temmuz'da da ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karışmıştı.
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