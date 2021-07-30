Berlin'de otoparka silahlı saldırı

Berliner Zeitung'un aktardığına göre, Almanya'nın Berlin kentinin kuzeyindeki Wedding semtindeki bir mağaza otoparkında şiddetli bir çatışmada birkaç el ateş edilerek 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çatışma sırasında 1 kadın ve 3 erkeğin yaralandığını bilgisi paylaşıldı. Yaralanan kişilerin tedavisine hastanede devam ediliyor.

Gazete, saldırganın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını ve kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattığını bildirdi.