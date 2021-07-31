Almanya'da camilere kundaklama girişimi planlayan neo-Nazi Susanne G'ye 6 yıl hapis cezası

Almanya'da kamu görevlileri ve Müslümanlara yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan neo-Nazi Susanne G, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında Susanne G'nin camilere kundaklama girişimi planladığı; bu amaçla aracına çok sayıda benzin dolu şişe depoladığı belirtilerek hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Susanne G'nin tüm bunları nasyonal sosyalizme olan inancı nedeniyle yapmak istediği belirtilen kararda, Susanne G'nin evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.

Daha önce Nürnberg yakınlarındaki Leinburg-Diepersdorf kasabasında (Heilpraktikerin) doğal tedavi uzmanı olarak muayenehanesi bulunan Susanne G’nin Almanya'da 8'i Türk, 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü sanıkları Ralf Wohlleben ve Andre Eminger ile irtibatının olduğu ortaya çıkmıştı.

Irkçı kadının evinde, bu ikilinin yazdığı 47 mektup bulunmuş, gözaltında bulunduğu dönemde kendisini Eminger ve Wohlleben'in ziyaret edebilmesi için izin istediği belirlenmişti.