Pandemi vurgunu: Biontech-Pfizer ve Moderna'dan AB'ye sattıkları aşı dozlarına zam

Aşı satışına kar payı koyan Pfizer ve Moderna'nın Avrupa Komisyonu ile yaptığı sözleşmeleri inceleyen Financial Times, yeni fahiş aşı fiyatlarını dünyaya duyurması sayesinde Avrupalıların zamdan haberi oldu.

Koronavirüs pandemisine karşı Batı aleminde ilk acil kullanım yetkisi alan ve en yaygın kullanılan aşı olan Biontech-Pfizer ve aynı mRNA teknolojisini kullanan Moderna, AB ile yeni tedarik sözleşmesinde fiyatlara zam yaptı. Almanya merkezli Biontech'in geliştirdiği, ABD merkezli Pfizer'in üretip sattığı aşının tek doz fiyatı 15.50'den 19.50 euroya (23 dolar) fırlarken, ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği aşının tek doz fiyatı da 19'dan 21.50 euroya (25.5 dolar) çıktı. Bu şirketlerin pandemi karları on milyarca dolarla ölçülüyor.

Sözleşme gizliliği

Aşı satışına kar payı koyan Pfizer ve Moderna'nın AB ile yaptığı sözleşmeleri inceleyen Financial Times, yeni aşı fiyatlarını dünyaya duyurması sayesinde Avrupalıların zamdan haberi oldu.

Gazeteye konuşan bir yetkili, şirketlerin pazar gücünü kullandığını söyleyerek “Aşılar işe yarıyor ve dolayısıyla değerleri de artıyor” yorumunu yaptı.

Pfizer tarafı, sözleşme gizliliğini gerekçe göstererek Avrupa Komisyonu ile yapılan sözleşme hakkında yorum yapmayı reddetti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu ile düzenlemelere göre yapılmış sözleşmelerin içeriği gizli kalır, bu nedenle yorum yapmayacağız" denildi.

Sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle bazı ülkelerde kullanımı askıya alınan Britanya merkezli AstraZeneca, maliyeti kadar fiyata satılıyor.

Bu yıl on milyarlarca dolar kar

Biontech-Pfizer ve Moderna ise koronavirüs aşılarından on milyarca dolar kar etti.

Pfizer sadece bu yıl aşı satışından 33.5 milyar dolar gelir bekliyor. Bu şirketin daha önceki öngörüsünden 7.5 milyar dolar fazla.

Biontech-Pfizer aşısı kadar popüler olmayan Moderna da bu yıl aşı satışından 19.2 milyar dolar gelir öngörüyor.

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin kurduğu Biontech de 2021'nin ilk çeyreğinde 1 milyar 128 milyon euro net kar açıklarken yıl genelinde 9.8 milyar euro gelir elde etmeyi bekliyordu.

Pandemi vurgunu yapan bu şirketler, yoksulların aşıya eşit erişiminin sağlanması için patent haklarından feragat edilmesi önerisini reddediyor.

Çok sayıda aşı EMA'da bekleme sürecinde

Diğer yandan AB üyesi Macaristan ve Slovakya dahil 69 ülkede kullanılan Rusya'nın Sputnik V aşısına hala Avrupa İlaç Kurumu'ndan (EMA) onay çıkmadı.

Biontech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarına acil kullanım yetkisi veren EMA, Sputnik V'nin yanısıra Sinovac, Curevac, Novavax ve Sanofi Pasteur aşılarıyla ilgili değerlendirmesini sürdürüyor.

27 Temmuz’da yetişkin nüfusun yüzde 70’ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.