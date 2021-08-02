Umman açıklarında İsrailli tankere saldırının ardından, İranlı Büyükelçi Britanya Dışişleri'ne çağrıldı

Geçen hafta Londra merkezli İsrailli bir şirketin işlettiği Liberya bayraklı Mercer Street isimli petrol tankerine Umman açıklarında saldırıldığını duyuran Britanya'dan İran'a karşı bir hamle daha geldi.

İran'ın Londra Büyükelçisi Muhsin Baharvend, 6 Temmuz'da göreve başlamasının üzerinden bir ay geçmeden, İsrail ile İran arasında adı konmamış deniz savaşıyla ilgili bir olay nedeniyle Britanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Britanya Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bakan James Cleverly, İran'ın uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye sokan eylemleri derhal kesmek zorunda olduğunu teyit etti ve uluslararası hukuka göre deniz araçlarının serbestçe yol alması gerektiğinin altını çizdi" denildi.

Daha önce Londra'dan yapılan açıklamalarda, İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Zodiac Grubu'na bağlı Zodiac Maritime şirketinin işlettiği, Japon şirkete ait, Liberya bayraklı petrol tankeri Mercer Street'in perşembeyi cumaya bağlayan gece Hint Okyanusu'nda Umman açıklarında saldırıya uğradığı ve iki mürettebatın öldüğü duyurulmuştu.

'Britanya ortaya attı, ABD üstüne atladı'

ABD, Britanya ve İsrail'in saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'dan 'güvenliğine yönelik her hamleye güçlü karşılık vereceği' uyarısı geldi.

ABD ve Britanya'dan 'İran'dan insansız hava araçlı saldırı' ithamları yükselmesi üzerine, İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, 'Britanya Dışişleri'nin dile getirdiği ve ABD Dışişleri Bakanı'nın tekrarladığı temelsiz, çelişkili, yanlış ve provakatif suçlamaları esefle karşıladıklarını ve güçlü şekilde reddettiklerini' belirtti. Hatpizade "İran'ın güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruma konusunda çekincesi yoktur ve her türlü maceraya derhal güçlü şekilde karşılık verecektir" dedi.

Bunun üstüne Britanya Dışişleri'nin İranlı elçiyi bakanlığa çağırmasıyla, yarın aşırı muhafazakar İbrahim Reisi'nin yemin ederek İran cumhurbaşkanlığı görevine başlaması öncesi gerginlik tavan yaptı.