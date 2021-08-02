Fransa İçişleri Bakanı: Bugünden itibaren her karakolun önceliği ev içi şiddeti önlemek

Fransız polisi uyuşturucuyla mücadele operasyonu yapmaktan daha sık ev içi şiddet vakalarına müdahale ederken, İçişleri Bakanı açıkladı: Kolluk kuvvetlerinin önceliği ev içi şiddetle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi olacak, her karakolda bu tür şiddet konusunda uzman bir polis memuru özel görevlendirilecek.

Fransa'da koronovirüs pandemisinde özellikle kadınları vuran ev içi şiddeti frenlemeye yönelik yeni önlemler devreye sokuldu. Çift ilişkilerinde şiddetli ölüm verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Parisien'e verdiği demeçte, geçen yıl 102 kadın ve 23 erkeğin ev içi şiddet nedeniyle öldüğünü belirtti.

İhbar üzerine ihbar, dava üzerine dava

2020 yılında 102 kadının hayat arkadaşları ya da eski hayat arkadaşları tarafından öldürüldüğü Fransa'da, her üç günde bir ev içi şiddet, cinayetle sonuçlandı, çiftlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs ettiği 238 vaka kaydedildi ve 193 bin ev içi şiddet vakası, mahkemeye aksetti.

Ev içi şiddet ihbarlarının sayısı, 2020 baharındaki ilk kapanmada yüzde 40, 2020'nin sonlarıyla 2021'in başlarındaki ikinci kapanmada yüzde 60 arttı.

2020'nin ülke çapındaki iki kapanmayla özel bir yıl olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Darmanin, diğer yandan geçen yılki ev içi cinayetlerin son 15 yılın en düşük sayısı olduğunu, 2019'da 146 kadın cinayeti işlendiğini hatırlattı.

Ce lundi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin va fixer un objectif aux policiers et gendarmes : que le traitement des plaintes pour violences conjugales soit prioritaire partout en France.



En 2020, 102 femmes ont été tuées par leur conjoints.https://t.co/fOnaZ4RvV0 — Le Parisien (@le_Parisien) August 2, 2021

Saatte 45 vakaya müdahale

Ev içi şiddete polis ve jandarma müdahalesinin çok yüksek oranda olduğunu, kolluk kuvvetlerinin saatte 45 vakaya müdahale ettiğini aktaran Darmanin, ev işe şiddete müdahalenin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından bile daha sık yapıldığının altını çizdi. "Polisin rehin alınan bir kadını veya çocuğu kurtarmadığı gün geçmiyor" dedi.

Önce infial, sonra önlem

Darmanin'in bugünden itibaren kolluk kuvvetlerinin ev içi şiddetle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine öncelik vereceğini, Fransa çapında her polis ve jandarma karakolunda bu tür şiddet konusunda uzman bir polis memurunun özel görevlendirileceğini açıklamasının gerisinde, 4 Mayıs'ta Bordeux kenti yakınındaki Merignac'da işlenen kadın cinayeti yatıyor.

#France's interior minister, Gérald Darmanin has announced new measures to try to stem the tide of domestic violence. 102 #women lost their lives in 2020 at the hands of their spouse or ex-spouse according to government statistics. #femicide https://t.co/VvmyHbE9y6 pic.twitter.com/hIeTiOkW3N — RFI English (@RFI_En) August 2, 2021

Kocası tarafından sokak ortasında diri diri yakıldı

Zira kadına şiddetten 18 ay hapis cezası almış bir koca, eşini önce bacaklarından tüfekle vurup kaçamaz hale getirdikten sonra sokağın ortasında diri diri yaktı. 31 yaşındaki kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, polislerin bir dizi hatası ve ihmali saptandı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı polise ev içi şiddetle mücadele özel sorumluluklar yükleyen bir rapor hazırlayıp geçen hafta Başbakan Jean Castex'e sundu. Rapor henüz tümüyle kamuoyuna açıklanmadı.