AB: Sputnik V'yi değil, sadece San Marino'da verilen Kovid-19 aşı sertifikalarını onayladık

Sputnik'e konuşan Ulusal Sağlık Kurumu'ndan bir yetkili, "Bu kararın teknik bir doğası var. Bu, Sputnik V'nin onaylandığı anlamına gelmiyor, sadece bir dijital imzayla ilgili. QR kodlu yeşil pasomuz artık Avrupa'daki aplikasyonlarda okutulabilir" dedi.

San Marino'da aşı olan tüm kişilerin aktif bir dijital sertifikaya sahip olduğunu kaydeden yetkili, bunun çevrimiçi olarak indirilebileceğini veya basılabileceğini ifade etti.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), daha önce San Marino’da Sputnik V’nin kullanılmasının, ülkenin Avrupa’da koronavirüsü yenen ilk ülke olmasını sağladığı açıklamasını yapmıştı.

RDIF, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Sputnik V'nin tescili için mart ayında başvuru yaptı. Şu anda kademeli inceleme prosedürü uygulanıyor. Haziran ayında bir sonraki aşamanın Rus tarafının gerekli bilgileri sunmadığı iddiasıyla ertelendiği öne sürülürken RDIF bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.

San Marino, Sputnik V’yi Şubat 2021’de onaylamıştı.