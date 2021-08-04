Belçika'dan Afgan göçmenler için AB'ye 'Türkiye' önerisi

Belçika Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Mehdi, AB-Türkiye anlaşmasını Afgan göçmenler için genişletmeyi önerdi. Mehdi, 'Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek'ten söz etti.

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, artan Taliban şiddeti nedeniyle Afgan mülteci akını öncesinde AB-Türkiye anlaşmasının Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu. Mehdi "Diğer AB ülkeleriyle birlikte Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazdık. Endişelerimizi dile getirdik ve gelecekte mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik" dedi.

Euronews'den Sertaç Aktan'ın Flaman medyasından aktardığına göre, Mehdi şunları söyledi: “Önce bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Bunun için de savaştan kaçan göçmenlere yakın çevrede koruma sağlanması önemlidir. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır. Türkiye Anlaşması, Türkiye'ye sığınan ve daha sonra sağlam mülteci statüsü alan Suriyelilere daha iyi koruma sunmamızı sağlıyor. Yeterli korumadan faydalanabilmeleri için bu anlaşmanın Avrupa düzeyinde Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceğini araştırmalıyız.”

Euronews'a kısa süre önce bilgi veren Avrupa Komisyonu kaynakları, hali hazırda uzlaşılmış olan 3.5 milyar euro'luk yeni göçmen yardımı paketinin sadece Suriyeliler için değil tüm sığınmacıları kapsadığını ve sivil toplum kuruluşlarının bunu proje bazlı olarak Türkiye'deki tüm göçmenler için kullanabileceğini belirtmişti. Bu nedenle de Afganistan ve komşusu İran için hazırlanan destek paketine Türkiye'nin dahil edilmesi veya Türkiye için ek ödenek çıkarılmasının şimdilik konuşulmadığı aktarılmıştı.