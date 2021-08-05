DSÖ'nün eylül sonuna dek üçüncü doz aşı moratoryumu çağrısını Fransa ile Almanya reddetti

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşı yapmanın her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unu aşılamasına yardımcı olmak için en azından eylül sonuna dek ertelenmesi çağrısına ABD yönetiminin ardından Almanya ile Fransa hükümetleri de kulak vermedi.

Koronavirüsün Delta varyantının hızla yayılması yüzünden günlük yeni vaka sayılarının yeniden zirveye çıkmaya başlaması karşısında, Paris ve Berlin'den üçüncü doz aşılamaya başlamaya kararlı oldukları açıklaması geldi. Toplu aşılmayı ilk başlatan ve en hızlı yürüten ülkelerden İsrail ise 60 yaş ve üstü vatandaşlarını aşılama kampanyasını geçen hafta uygulamaya koydu.

Dün DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tüm hükümetlerin halklarını Delta varyantından koruma endişesini anlıyorum. Ama dünyanın en savunmasız insanları korunmasız kalmaya devam ederken, halihazırda küresel aşı tedarikinin büyük kısmını kullanmış ülkelerin daha da fazlasını kullanmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz" uyarısında bulunmuştu. Tedros, aşıya küresel erişimde eşitsizlik manzarası karşısında üçüncü doz destek aşısına eylül sonuna dek moratoryum talep etmişti.

Macron zorda

Ama ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylülden itibaren yaşlı ve savunmasız kişilere üçüncü doz aşı yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Ignoring WHO call, Germany, France to give COVID-19 vaccine boosters https://t.co/hIdK4d2CQN pic.twitter.com/nBCQrfbtVa — Reuters (@Reuters) August 5, 2021

Dördüncü dalganın ayak sesleri karşısında aşı kartı uygulaması getirmek istediği için sokak protestolarıyla karşılaşan Macron, Instagram paylaşımında, "Üçüncü doz doğrudan herkes için değilse de en azından en savunmasız ve en yaşlılar için büyük olasılıkla gerekli olacak" dedi.

Alman hükümeti: En az 30 milyon doz bağışlayacağız

Almanya Sağlık Bakanlığı da eylül ayından itibaren bağışıklığı baskılanmış hastalara, çok yaşlılara ve huzurevinde kalanlara destek aşısı yapmayı planladığını açıkladı.

DSÖ'nün ikazını reddeden Alman Sağlık Bakanlığı, daha yoksul ülkelere en az 30 milyon doz aşı bağışlayacaklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Almanya'daki savunmasız gruplara ihtiyat amaçlı üçüncü doz sağlamak ve aynı zamanda dünyada mümkün olduğunca çok insanın aşılanmasını desteklemek istiyoruz."

Yoksul ülkelerde her 100 kişiye sadece 1.5 doz aşı

DSÖ'ye göre zengin ülkeler mayısta her 100 kişi başına yaklaşık 50 doz aşı yaptı ve o zamandan beri bu sayı ikiye katlandı. Yoksul ülkeler ise tedarik yoksunluğundan ötürü her 100 kişi başına 1.5 doz aşı yaptı.

Fransa nüfusunun yüzde 64.5'ine, Almanya nüfusunun yüzde 62'sine en az bir doz aşı yapılmış durumda. Fransızların yüzde 49'u ve Almanların yüzde 53'ü iki doz aşılandı.