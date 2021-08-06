Atina yakınlarında kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.

Yunan basınındaki haberlerde, Avrupa Acil Çağrı Merkezinden (112) bölgedeki vatandaşların telefonlarına, "alevlerin neden olduğu kıvılcımlardan etkilenmemek için evlerinin kapı, pencere ve bacalarını iyice kapatmaları ve bir an önce kuzeye doğru uzaklaşmalarını" yazan mesajlar gönderildiği belirtilmişti.

Aharnes Belediye Başkanı Spiros Vrettos, alevlerin Varipombi yerleşim birimine ulaştığını, bazı evlerin yandığını belirterek, acil yardım çağrısında bulunmıştu.