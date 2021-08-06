DSÖ Genel Direktörü: Daha önce elde ettiğimiz başarılar yok oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılamada elde edilen başarılara rağmen dünyanın Kovid-19’un yayılması nedeniyle gerçek tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, “Aşının rekor sürede geliştirilmesi sayesinde büyük ilerleme kaydettik. Ama şimdi dünyayı gerçek tehlike sardı. Daha önce elde ettiğimiz başarıların çoğu yok ediliyor” ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü, insanların sosyal temas kısıtlamalarına uyması, sağlık sistemlerinin tutarsız çalışması ve aşılama tempolarının eşit olmaması nedeniyle Kovid-19 vaka sayısındaki artışın devam ettiğini anlattı.

Genel Direktör’ün konuşmasının metni DSÖ’nün sitesinde paylaşıldı.

Daha önce DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, az gelişmiş ülkelerde aşılamanın çok az olması nedeniyle zengin ülkelere üçüncü doz aşı kampanyalarını erteleme çağrısında bulundu.