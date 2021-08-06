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    yaşlı bakımevi, Luzern, İsviçre

    ABD'den Avrupa'ya sıçrayan Kolombiya varyantı, Belçika'daki bakımevinde 7 yaşlının canını aldı, 21 yaşlıyı hasta etti

    © REUTERS / Christian Hartmann
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (939)
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    Koronavirüsün ilkin Kolombiya'da ortaya çıkan varyantı B.1.621'in temmuz sonunda ABD'de yayıldığı haberlerinin ardından, bu kez Belçika'da bir yaşlı bakım evinde bulaşarak en az 7 can aldığı belirtildi. 

    Kovid-19'un yeni ortaya çıkan ve henüz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından adlandırılmayan Kolombiya varyantının son haftalarda ABD'de yayılmasının ardından, Avrupa'dan ilk kötü haber geldi. Belçika'daki bir bakımevinde kalan yaşlılardan 7'si hayatını kaybederken, otopsi sonuçları çift doz aşı olmalarına rağmen Kolombiya varyantına yakalandıklarını ortaya koydu. 

    Brüksel yakınındaki Zaventem kasabasının bakımevinde B.1.621 numaralı varyant yüzünden ölen yaşlıların hepsinin 80 ve 90'lı yaşlarda ve bazısının fiziksel durumunun zaten kötü olduğu belirtildi. 

    İki doz aşıya rağmen

    Bakımevinde yayılan varyantla ilgili testleri yürüten Leuven Üniversitesi viroloğu Marc Van Ranst, yaşlıların iki doz aşı olmalarına rağmen Kolombiya varyantı yüzünden ölmelerini 'endişe verici' diye niteledi. 

    ABD'nin Florida eyaletinde yaygın

    Kolombiya varyantının daha bulaşıcı olup olmadığına dair henüz ellerinde veri olmadığını söyleyen Van Ranst, şimdilik Belçika'daki vakaların yüzde 1'inden daha azının B.1.621'den kaynaklandığını, bu oranın ABD'de yüzde 2 ve ABD'nin Florida eyaletinde çok daha yüksek olduğunu aktardı. 

    Belçika'daki vakaların yüzde 95'i Delta

    Zaventem bakımevindeki 21 yaşlı ile çok sayıda çalışanın Kolombiya varyantıyla enfekte olduğu, çalışanlardaki belirtilerin hafif düzeyde seyrettiği bilgisini paylaşan Van Ranst, Belçika'daki hakim varyantın, vakaların yüzde 95'inin kaynaklandığı Delta olduğunu, onu Alfa'nın takip ettiğini belirtti.

    Hindistan'da çıkan mutasyon geçirmiş varyanta 'Hint varyantı' denilmesinin ülkenin imajını bozduğu ve vatandaşlarını hedef haline getirdiği şikayetleri üzerine DSÖ, varyantları Yunan alfabesinin harfleriyle adlandırma yoluna gitmişti. Buna göre İngiliz varyantı diye bilinen B.1.1.7'ye Alfa, Güney Afrika'da yayılan 501Y.V2. varyantına Beta, Hindistan'da çıkan çifte mutasyona uğramış varyant B.1.617'ye Delta, Hindistan'da ondan önceki varyanta Kappa, Brezilya varyantları diye bilinen P.1 ve P.2'ye Gamma ve Zeta, martta ABD'de bildirilen iki varyanta Epsilon ve Iota adı verilmişti. 

     

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (939)
    Etiketler:
    Kolombiya, varyant, bakımevi, Yaşlı, Belçika
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