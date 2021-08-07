Moldova’da yeni Başbakan Natalya Gavrilitsa oldu

Moldova'da 11 Temmuz’da yapılan erken parlamento seçimi sonrası, parlamento yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek için toplandı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Gavrilitsa'nın adaylığı, Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) 61 milletvekillinin oyuyla kabul edilirken adaylığına, Sosyalist Parti ve Komünist Parti'den oluşan koalisyon ve 'Şor' Partisi karşı çıktı.

Natalya Gavrilitsa, burada yaptığı konuşmada, ülkenin yönetilmesiyle ilgili dört yıllık planı sunarak, "Bu program, adalet reformu, devlet kurumlarının yolsuzluktan temizlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi, çalışma yerlerinin sayısının arttırılması, emekli maaşların yükseltilmesi, sosyal desteğin sağlanması, salgınla mücadele gibi unsurları içeriyor" dedi.

Son 30 yılda devlet kurumlarının "zenginleşmek" için kullanıldığını vurgulayan Gavrilitsa, "Bu bir daha olmayacak. Yeni hükümet yolsuzluk suçlularını korumayacak. Yolsuzluk yoluyla biriktirilen kaynakları geri alacağız ve bu parayla okul, yetimhane, kültür merkezleri ile yolları tamir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dış siyasette ise Romanya, Ukrayna, ABD, Rusya ve AB ülkeleri ile ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Gavrilitsa, bunun için bazı bakanlıkların bölünmesi gerektiğini belirtti.

Parlamento Başkanı İgor Grosu da Gavrilitsa'yı güvenoyu almasıyla tebrik ederek yeni kabineye başarılar diledi.