Lugansk: Ukrayna güvenlik güçleri AGİT'e karşı provokasyon hazırlığında

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi, Ukrayna güvenlik güçlerinin AGİT Özel Gözlem Misyonuna (SMM) karşı provokasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Lugansk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güvenlik güçlerinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu (SMM) personeline karşı provokasyon hazırlığında olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Filiponenko, "İstihbarat birimlerimizin verilerine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Devlet İstihbarat Dairesi’ne bağlı ‘Kedr’ birimi uzmanları, provokasyon gerçekleştirmek ve bunları Lugansk Halk Milisleri ’ne yıkmak amacıyla AGİT Özel Gözlem Misyonunun kullandığı güzergahlara kameralar yerleştiriyor" dedi.

Filiponenko ayrıca, Ukrayna güvenlik güçlerinin Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan silahların konuşlandırılmasını gizlemek amacıyla, temas hattının yakınındaki SMM’ye ait dronların çalışmalarını engellemek için elektronik savaş araçları kullandığını da sözlerine ekledi.