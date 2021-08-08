Belarus Güvenlik Komitesi: Tihanovskaya'ya karşı elimizde önemli bir ‘koz’ var

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Tertel, muhalif siyasetçi Svetlana Tihanovskaya'ya karşı ellerinde önemli bir ‘koz’ olduğunu ve zamanı gelince kullanacaklarını söyledi.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, STV televizyonuna verdiği demeçte, muhalif siyasetçi Svetlana Tihanovskaya'ya karşı ellerinde önemli bir ‘koz’ olduğunu ve zamanı gelince kullanacaklarını belirtti.

Tertel, muhalif lider Tihanovskaya’nın bir şeyleri gizlediği, özellikle kendisine soru sorulduğunda bunun açıkça anlaşıldığını belirterek, “Onu vicdanıyla başbaşa bırakıyoruz, yeri geldiğinde elimizde gösterecek bir şeyler olduğunu biliyoruz” dedi.

Tihanovskaya'nın yabancı istihbarat servisleri tarafından kuşatıldığına vurgu yapan Tertel, “Adları ve soyadlarına kadar bunların kim olduklarını kesin olarak biliyoruz. Litvanya istihbarat servisi dışında, başka ülke istihbaratlarının da onunla çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bu çalışmaların ardından tavırları aniden değişmeye başladı” diye konuştu.

Tertel, Tihanovskaya'nın Belarus'tan Litvanya'ya kendi kararıyla gittiğini ve kendisine herhangi bir baskı uygulanmadığını da sözlerine ekledi.