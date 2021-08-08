Çekya: Rusya ile ekonomik ilişkileri sürdürmemiz gerekiyor

Çekya Dışişleri Bakanı Kulganek, Çekya ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelebilmesi için ilk adımın Moskova tarafından atılması gerektiğini söyledi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakup Kulganek, Pravo gazetesine demecinde, Çekya ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelebilmesi için ilk adımın Moskova tarafından atılması gerektiğini belirterek, topun Rus tarafında olduğunu kaydetti.

Kulganek, “Mevcut durumda top Rus tarafında. Ancak ilişkilerin düzelmesi konusu ayları hatta yılları bulabilecek bir mesele” dedi.

Kulganek, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ülkede bir iç siyasi tartışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çekya’nın böylesine önemli bir adım için mümkün olan en geniş siyasi desteğe sahip olması iyi olurdu. Ancak bununla ilgili kararı bir sonraki hükümet verecek. Rusya ile ekonomik ilişkileri sürdürmenin ve Rusya'da çalışmak isteyen Çek şirketlerini desteklemenin gerekli olduğuna inanıyorum. Bazı politikacıların Rusya ile ticari ilişkilerin tamamen sona erdirilmesi çağrılarını dar görüşlü ve mantıksız buluyorum” diye konuştu.

Rusya'nın Çekya’yı ‘hasım ülkeler’ listesine dahil etmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sunmadığına vurgu yapan Kulganek, “Dışişleri Bakanı olarak, Rusya ile ilişkilerimizin donma noktasına gelmiş olmasından memnun değilim. Buna sebep olan biz değiliz, tepki vermeliydik ve doğru yaptık. Ayrıca, Rusya'nın Çekya’yı ‘hasım ülkeler’ listesine dahil etmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkıda bulunmuyor, aksine gerilimi artırıyor” ifadelerini kullandı.