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    Yunanistan - yangın

    Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yangınlara 17 hava aracı ile müdahale sürüyor

    © İHA / KOSTAS TSIRONIS
    Avrupa
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    Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 6 gündür devam eden yangınlara 17 uçak ve helikopter ile müdahale devam ediyor.

    Yunanistan’ın en büyük ikinci adası olan Eğriboz’da 6 gündür orman yangınları kontrol altına alınamıyor.

    Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, "Önümüzde zor bir akşam, başka bir zor gece var" ifadelerini kullandı.

    "Eğriboz'da biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki büyük yangın cephemiz var" diyen Hardalias, kuvvetli rüzgarların kuzeydeki yangını sahil köylerine doğru ittiğini belirtti. Hardalias, Eğriboz’daki yangınlara 17 uçak ve helikopterle müdahale edildiğini açıkladı.

    Eğriboz’daki yangına karadan ise yaklaşık 260 Yunan itfaiyeci ve 89 araç ile Ukrayna ve Romanya'dan 200'ün üzerinde itfaiyeci müdahale ediyor.

    Başkenti Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesindeki yangına da değinen Hardalias, "Atina'yı kapsayan Attika'daki durum daha iyi ancak alevlenme tehlikesinden korkuyoruz" dedi.

    Yunanistan’daki yangınlarda şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

    Yangın söndürme uçağı düştü

    Zakintos Adası’ndaki Lagopodo bölgesinde devam eden yangına müdahale eden Pezetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi. Lagopodo-Macherado bölgesinde çıkan yangına müdahale için havalanan uçağın 35 yaşındaki pilotunun kazadan sağ kurtulduğu aktarılırken, pilota ilk müdahalenin bölgedeki diğer itfaiye ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

    'Hortumlardan gelen su alevlere ulaşmadan buharlaşıyordu'

    İtfaiye yetkilisi Eleftheros Typos basına verdiği demeçte, Eğriboz’da çıkan yangınların ısısının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Hortumlardan ve uçaklardan gelen sular alevlere ulaşmadan buharlaşıyordu" dedi.

    'Daha fazla uçak isteyecek gücüm kalmadı'

    Adada yer alan Mantoudi'nin Belediye Başkanı Giorgos Tsapourniotis, "Daha fazla uçak isteyecek gücüm kalmadı. Bu duruma dayanamıyorum. Birçok köyün kurtarılmasının tek nedeni, gençlerin tahliye emirlerini dikkate almaması ve yangınları evlerinden uzak tutmak için mücadele etmesidir” dedi.

    'Devlet yok'

    İHA'nın haberine göre 26 yaşındaki ada sakinin Yannis Selimi, "Devlet yok. İnsanlar giderse köyler kesinlikle yanar. Önümüzdeki 40 yıl boyunca işsiz kalacağız ve kışın bizi koruyan ormanlar olmadan selden boğulacağız" dedi.

    'Bu drama ne kadar sürecek?'

    Ana muhalefetteki Syriza Partisinin lideri Alexis Tsipras sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin yangınlarla mücadelesini eleştirerek, "Kuzey Eğriboz art arda altıncı gün yanıyor. Yerel yönetim ve bölge sakinleri umutsuzca yalnız olduklarını, karada veya havada yeterli güç olmadığını ve tek önlemin tahliyeler olduğunu haykırıyor" ifadelerini kullanarak, "Bir yönetim planı var mı? Bu drama ne kadar sürecek?" dedi.

    Etiketler:
    Yunanistan, Eğriboz Yarımadası, Uçak, Helikopter, Yangın
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