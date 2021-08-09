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    İtalya'da bir dizi etkinliğe katılmak, bir dizi hizmetten yararlanmak için bağışıklık beyanı zorunluluğu kapsamında Vatikan Müzesi'ne girişte sağlık pasaportu kontrolü

    Fransızlar, artık sağlık pasaportu beyan etmeden kafe, restoran ve tren gibi günlük yaşam rutinlerine katılamıyor

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (942)
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    Koronavirüsün Delta varyantı yüzünden dördüncü dalgayı yaşayan ülkelerden olan Fransa'da, üst üste dört haftasonu protestolar düzenlenmesine rağmen, aşı mecburiyeti anlamına gelen sağlık pasaportu beyanı zorunluluğunun daha geniş kapsamlı uygulanmasına geçildi.

    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık pasaportuna yönelik protestolarla geçen dördüncü haftasonunun geride bırakıldığı Fransa'da, gündelik yaşamın rutinleri için de Kovid-19 durumuna dair pasaport beyanı zorunluluğu yürürlüğe girdi. Üç haftadır uygulamadaki sinema, konser ve müzelere girişte sağlık pasaportu zorunluluğu bugünden itibaren kafe, restoran ve trenler için de uygulanmaya başlandı. 

    QR kodu şeklindeki pasaport, kişinin Kovid geçirip geçirmediğini, yakın zamanda Kovid testinin negatif sonuçlanıp sonuçlanmadığını, Kovid aşısı olup olmadığını gösteriyor. Yani sağlık pasaportu, adı konulmamış bir aşı zorunluluğu anlamına geliyor.

    Uygulamanın çapının genişlemesine karşı cumartesi günü başkent Paris dahil ülkenin 198 noktasında düzenlenen protestolara resmi verilere göre 250 bin civarında katılım olurken, aşılarla ilgili şüphelere ya da özgürlüklerin ihlal edildiğine dair itirazlara Macron itibar etmedi.  

    Kapanmada aylarca kepenk indirmek zorunda kalan kafe-bar-restoranlar, pazartesiye sağlık pasaportu zorunluluğunun tedirginliğiyle başladı. 

    Fransa'da kişinin Kovid geçirip geçirmediğini, yakın zamanda Kovid testinin negatif sonuçlanıp sonuçlanmadığını, Kovid aşısı olup olmadığını gösteren QR koduyla mekanlara giriş uygulamasına yönelik protestolara bar-restoran işletmecileri de katıldı.
    © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
    Fransa'da kişinin Kovid geçirip geçirmediğini, yakın zamanda Kovid testinin negatif sonuçlanıp sonuçlanmadığını, Kovid aşısı olup olmadığını gösteren QR koduyla mekanlara giriş uygulamasına yönelik protestolara bar-restoran işletmecileri de katıldı.

    Paris'teki bir kafeye oturan iki müşteriye hizmet vermeyi reddetmek zorunda kalan Mirela Mihalca, "Sağlık pasaportları olmadığından yapabileceğim bir şey yok. Bazıları hemen anlıyor, bazıları anlamaya yanaşmıyor. Zor olacak, ne de olsa biz polis değiliz" diye yakındı. 

    Bordeaux'daki bir kafenin işletmecisi David Fourton, yeni kuralları 'bela' diye niteleyerek, sağlık pasaportu kontrolü için ilave eleman almak zorunda olduklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

    "Müşerileri geri çevirirsek tepki olmayacak mı? Kesinlikle işleri yavaşlatacağı gibi yoğun zamanlarda tam bir karmaşa yaratma riskini de taşıyor."

    Macron, uygulamanın, şimdilik nüfusun yüzde 55'ten fazlasının iki doz aşı olduğu Fransa'da aşılama sürecini daha da hızlandıracağını umuyor. Danışmanları, uygulamanın açıklanmasından beri ilk doz aşı olmak için neredeyse 7 milyon yeni rezervasyon yapıldığını belirtti. 

    Gelecek yıl seçim sınavından geçecek olan cumhurbaşkanı, son günlerde mesajını iletmek için gençler arasında popüler sosyal medya platformu TikTok'ta defalarca boy gösterdi. Cuma günkü son videosunda "Aşı olun. Aşı olun. Aşı olun" çağrısı yapan Macron, "Bu bir iyi yurttaş olma meselesi. Dostlarımıza, komşularımıza, büyük anne ve babalarımıza Kovid bulaştırırsak, özgürlüğümüzün hiçbir değeri kalmaz. Özgür olmak aynı zamanda sorumlu olmaktır" diye ekledi. 

    Paris Match'a verdiği röportajda protestoculara "Diktatörlükte yaşadıklarını söyleyecek kadar muhakemelerini kaybetmişler" tepkisini gösteren Macron, "Onların radikal şiddetine teslim olmayacağım" dedi. 

    Protestolara rağmen, anketler, Fransızların net çoğunluğunun sağlık pasaportu uygulamasını kafe-restoran-trenlere genişletilmesi dahil desteklediğine işaret ediyor. 

    Anayasa Konseyi, bazı meslek gruplarına aşı zorunluluğu ve sağlık pasaportu uygulaması getiren Kovid-19 ile mücadele yasasını 5 Ağustos'ta bazı değişiklikler yaparak onaylamıştı. Hastane-bakımevi çalışanları ve itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren yasa, belli etkinlik ve mekanlara giriş için aşı olduğunu, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 pasaportu uygulamasının çapını genişletmişti.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (942)
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