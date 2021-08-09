Fransa'da rahip cinayeti: Zanlı, geçen yıl katedral kundaklayan Ruandalı sığınmacı

Fransa'nın batısındaki rahip cinayetini, geçen yıl Nantes'de bir katedrali ateşe veren, sonra da pişman olduğunu söyleyip af dileyen sığınmacı üstlendi.

Fransa'nın batısında Katolik bir rahip cinayete kurban gitti. Rahibin bedeni Vendee bölgesindeki Saint-Laurent-sur-Sevre'de bulundu.

Reuters ajansının haberine göre soruşturmayı yakından takip eden bir kaynak, zanlının teslim olduğunu söyledi.

Yine aynı kaynağa göre zanlı, geçen yıl Nantes'te ülkenin gotik mimari şaheserlerinden Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali'ni kundaklamaktan gözaltına alınan 39 yaşındaki Ruandalı sığınmacı Emmanuel Abayisenga'nın ta kendisi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmain olay yerine gitmek üzere yola çıktı.

Un prêtre a été tué en Vendée par le migrant Emmanuel Abayisenga qui avait incendié la cathédrale de Nantes en 2020 alors qu’il était sous obligation de quitter le territoire français.



Il était pourtant sous contrôle judiciaire depuis l’incendie.



Darmanin se rend sur place. pic.twitter.com/bQeoHrpX0O — En Cause (@EnCausee) August 9, 2021

Senatör ​Retailleau: Bu adamın Fransa'da ne işi vardı?

Vendee bölgesini temsil eden Senatör Bruno Retailleau kurbanın adının Olivier Maire olduğunu açıkladı ve söz konusu Ruandalı sığınmacının, rahibin görev yaptığı kilisede kaldığı bilgisini paylaştı.

🔴 ALERTE INFO - L'auteur de l'assassinat serait l'homme d'origine rwandaise qui avait incendié la cathédrale de Nantes en 2020. Il s'est dénoncé ce matin à la gendarmerie. https://t.co/Ccid8EuIev — Le Figaro (@Le_Figaro) August 9, 2021

​Twitter hesabından paylaşım yapan Retailleau, 'rahibin, kol kanat gerdiği bir tarafından öldürülmesinin' kendisini şok ettiğini yazıp "Bu adamın Fransa'da ne işi vardı hâlâ?" diye yakındı.