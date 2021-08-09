Vogue kapağı olan Greta Thunberg moda endüstrisini eleştirdi

İsveçli iklim aktivisti Thunberg, moda dergisi Vogue'un yeni çıkan İskandinav edisyonunun ilk sayısının kapağında yer aldı.

Moda dergisine verdiği röportajda moda endüstrisini eleştiren Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor. Birçok kişinin tek kullanımlık olarak gördüğü modanın tadını çıkarmak için dünya çapında sömürülen sayısız işçi ve topluluk üzerindeki etkisinden bahsetmiyoruz bile" dedi.

Kapak fotoğrafında üzerinde geniş bir trençkot ile ormanda bir atı sevdiği görülen Thunberg, 3 yıldır yeni kıyafet almadığını söyledi.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 8, 2021

​Thunberg, "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi. Tanıdığım kişilerden bir şeyler ödünç alıyorum. Dünya tehlikedeyken hem moda için seri üretim yapıp hem de sürdürülebilir olmasını sağlayamazsınız. Bu, bir sistem değişikliğine ihtiyaç duymamızın birçok nedeninden sadece biri" diye konuştu.