İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nda dün nadir görülen yaz seli meydana gelmesi sonucu ünlü meydan göle döndü.

Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti.

Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı su bastı https://t.co/E7t5tQQJNx pic.twitter.com/P8s13dzWV4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2021

​

Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla 'acqua alta' (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euro'luk hasar meydana gelmişti.