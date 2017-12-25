CHP'li, HDP'li ve İYİ Parti'li vekiller hafta sonu yayımlanan KHK'ları değerlendirdi

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan CHP'li Aldan, HDP'li Bilgen ve İYİ Parti'li Çıray, hafta sonu yayımlanan iki KHK'yı değerlendirdi. CHP'li Aldan, düzenlemenin 'Bir sürü itim var, salarım sokağa' anlamına geldiğini ifade etti. HDP'li Bilgen, ceza muafiyetinin masum olmadığını belirtirken, Aytun Çıray'ın hedefinde Bahçeli vardı.

Hafta sonu yayımlanan 695 ve 696 sayılı iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK), siyasetin odağındaki AK Parti ve CHP arasındaki atışmaları unutturdu, yerini, 'İç savaş hazırlığı mı yapılıyor?' tartışmasına bıraktı.

Kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cuntacıların 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı koyan sivillerin, cezai olarak sorumsuz olduğunu belirten KHK maddesi nedeniyle başlayan 'iç savaş hazırlığı' tartışmasına ilişkin, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında değerlendirmelerde bulundu.

CHP'Lİ ALDAN: AK PARTİ TOPLUMSAL MUHALEFETİN ÖNÜNE PARAMİLİTER BİR GÜÇ ÇIKARMAK İSTİYOR

Eski savcı ve CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 696 sayılı KHK'daki 'cezadan muafiyet' maddesinin, AK Parti'nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlemi olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle oluşabilecek toplumsal muhalefetin önüne, paramiliter bir güç çıkarmak istiyor."

Aldan'ın AK Parti'ye bir de uyarısı vardı. "AKP ne yaptığının farkında değil, bu KHK'larla en büyük zararı kendileri görecek" ifadelerini kullanan Aldan, "Bundan sonra hiç kimse hukuki güvence beklemesin, herkes buna göre davransın" dedi ve ekledi: "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

Aldan, sözlerini şöyle noktaladı: "Bir süre sonra İsrail-Filistin gibi oluruz, Türkiye bir süredir, psikolojik olarak adım adım iç savaşa hazırlanıyor."

HDP'Lİ BİLGEN: MASUM DEĞİL

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, darbeye karşı olmanın bir KHK'yla akreditasyonunun ihtiyaç olmadığını ifade ederek, "Size namlu çevrilmişse, zaten kendinizi korumak ve saldırıyı önleyecek bir tepki vermek, iç hukukta da, evrensel hukukta da meşrudur. Ama bununla ilgili bir düzenleme yapmak, masum bir boyut içermiyor" dedi.

Bilgen, "Bu uygulama asla geriye dönük değil. İleriye dönük bir hazırlık. Böyle yapılanmaların suç işleme hakkını baştan meşru kılmak, Türkiye'de bir iç savaş ve darbe ortamına zemin oluşturmaktır" diye konuştu.

© AA/ MHP'li Kaya: Yeni KHK'lar hukuk devletinin tabutuna son çivi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, hafta sonu yayımlanan iki KHK hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çıray, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla, 695 ve 696 sayılı KHK'ları destekleyerek CHP, HDP ve İYİ Parti'yi eleştirmesini ve 'FETÖ'nün kurşun askerleridir' ifadesini kullanmasına değindi.

"Devlet Bahçeli'nin sözlerini cevap vermeye değer bulmuyorum" diyerek sözlerine başlayan Çıray, üyesi olduğu 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun MHP liderinin anayasa değişikliği teklifi nedeniyle atıl kaldığını belirtti.

"Devlet Bahçeli, biz komisyon olarak 15 Temmuz'u araştırırken, anayasa değişikliği teklifini ortaya atmış ve komisyonunun çalışmalarını atıl hale getirmiştir" diyen Çıray, "KHK'nın cezai sorumsuzluk maddesi, af kanunudur. FETÖ meselesi de kabak tadı verdi, başka şeylere baksınlar. FETÖ'yü arayanlar kendi yakınlarına baksınlar" ifadelerini kullandı.