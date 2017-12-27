Fikri Sağlar'dan CHP'yi eleştirenlere: Eleştiriye kendilerinden başlamak gerekir, yurttaş olarak siz ne yaptınız?

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, KHK konusunda CHP'yi eleştiren vatandaşlara, "Yurttaş olarak siz ne yaptınız?" diye sordu. Sağlar, "Ben, yurttaşların CHP ne yapacak diye tweet atmasının yerine, ne oluyor diyerek sokağa çıkmasını beklerdim" dedi.

Hafta sonu yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ler (KHK), siyasetin zaten gergin olan hatlarını kırılma noktasına getirdi. Muhalefetin yanı sıra, iktidara yakın bazı isimler de, KHK'ya ilişkin eleştirilerde bulundu.

Eleştiriler içinde en dikkat çekici olan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Twitter hesabından "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" değerlendirmesini yapmasıydı. Abdullah Gül'e bir destek de Bülent Arınç'tan geldi. Bülent Arınç, Gül'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamaları, kendi hesabından paylaştı ve takipçilerine Hürriyet yazarı Taha Akyol'un KHK rejimi başlıklı yazısını okumalarını önerdi.

Ana muhalefet ise, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine direnen sivillerin cezadan muaf olduğuna yönelik KHK maddesi nedeniyle tartışılan KHK'yı, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurdu. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın, "Anayasa Mahkemesi'ne bir tövbe istiğfar etme hakkı vereceğiz" sözlerinin yanı sıra, çok sayıda CHP'li milletvekili de, özellikle sosyal medya hesaplarından KHK'ya tepki gösterdi. KHK'ya karşı olan yurttaşlar ise, CHP'li milletvekillerinin KHK'larla mücadele etmek yerine 'sadece tweet atmak'la suçladı.

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RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'da Bidebunudinle programına konuk olan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıktığını belirterek, KHK'ları eleştirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti artık hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. 20 Temmuz 2016'dan sonra, bir gerçek darbeyle, sivil darbeyle Türkiye'nin yönetimi tek adamın eline verilmiştir. Yargı ve yargılama yoktur artık. Masumiyet karinesini ortadan kaldırmış durumdalar" diyen Sağlar, cezadan muafiyet maddesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

'KAN DÖKME FIRSATI VERECEKTİR'

"Türkiye'de, cezaevlerindeki kişilerin yarısından fazlası terör suçlusudur. Tehlikelinin boyutu çok büyük. Bir zamanların JİTEM'ine, kontrgerilla unsurlarına kan dökme fırsatı verecektir."

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Anayasa Mahkemesi'nin yandaş olduğunu da sözlerine ekleyen Sağlar, "Anayasa Mahkemesi, yandaş bir mahkeme haline gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebini kabul etmeyecektir. Bizde artık yargıç diye savcı diye bir şey kalmadı. Dünün Ergenekon hâkimleri içeride, yarın da bugünün hâkimleri içeriye girecektir" diye konuştu.

'YURTTAŞ OLARAK SİZ NE YAPTINIZ?'

Yurttaşların CHP'ye yönelik eleştirilerine de yanıt veren Sağlar'ın sözleri şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir yetkisi ve işlevi kalmayan TBMM'yi kullanmak istiyor. Çünkü medyada yer bulamadığımız için, TBMM'deki karşı duruşların topluma ulaşmasını istiyor. Sosyal medyada atılan tweetlerde, CHP'yi eleştirebilirler. Ama yurttaşların eleştiriye kendisinden başlaması gerekiyor. Yurttaş olarak siz ne yaptınız? Yurttaş, sesimizi duyurabileceğimiz bir eylem içinde var mı? Bir Adalet Yürüyüşü yaptık. Yürüyüşte, 430 kilometre boyunca katılım ortalama 3-4 bin kişinin üzerine çıkmadı. Evet İstanbul'da 2 milyon kişi geldi. Eylem hep birlikte yapılırsa olur. Sadece bir siyasi partinin mensuplarının ortaya çıkmasıyla olmaz. Evet biz suçluyuz, onlara cesaret verecek parti biziz. Güvenlik güçlerinin sopasına da, kurşununa da göğsünü gerecek olan bizleriz. Bunda eksik olabiliriz. Ama medyanın yüzde 56'sı tek yanlı yayın yapıyor."

Sağlar, sözlerini, "Ben, yurttaşların Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak diye tweet atmasının yerine, ne oluyor diyerek sokağa çıkmasını beklerdim" ifadeleriyle noktaladı.