Üçok, KHK'yla yargıya yapılacak atamalara karşı uyardı: Geçmişte olduğu gibi yine bir grup ön plana çıkıyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, geçen hafta sonu yayımlanan KHK'larla yargıya yapılacak atamaları değerlendirdi. Üçok, FETÖ'cülerin yargıya hâkim olduğu günlere benzer bir sürecin geliştiğini belirterek, "Bir grubun ön plana çıktığını görüyorum" dedi.
Hafta sonu yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), genellikle 'cezadan muafiyet' konusuyla gündeme geldi ancak en dikkat çekici maddelerinden biri de yargıya yapılacak atamalarla ilgiliydi. 696 sayılı KHK'ya göre, Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 16 yeni üye atanacak.
Cezadan muafiyet konusu iç savaş hazırlığı tartışmalarını beraberinde getirirken, yargıya yapılacak yeni atamalar da, 'partili yargı' itirazlarını beraberinde getirdi.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok, geçen hafta sonu yayınlanan KHK'ları değerlendirdi.
KHK'lardaki yargı atamaların gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Üçok, geçmişte FETÖ'cülerin yargıdaki hâkimiyetine benzer bir durumun ön plana çıktığını ifade ederek şunları söyledi:
"Bu ülkenin en değerli kurumu benim gözümde HSYK'ydı. Çünkü, 15 Temmuz'dan önce yargıda Fethullahçıların dışında kalanlar, sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, muhafazakarı, tarikatçısı hepsi bir araya geldiler. Bu birliktelikle, yargıdaki Fethullahçıları yendiler. Allah'tan da yenmişler. Yoksa, darbenin ertesi günü HSYK, FETÖ'cü 2740 hâkim ve savcıyı ihraç etti. Eğer ihraç etmeselerdi, FETÖ'cüleri FETÖ'cüler yargılayacaktı. Bu darbe Türkiye Cumhuriyeti'nin yanına kâr kalacaktı. Bunun olmamasını kim sağladı? Yargıda Birlik Platformu sağladı. Şimdi ne yazık ki, bu konsensüsün dağıldığını görüyorum. Yine eskiden olduğu gibi bir grubun ön plana çıkmaya başladığını görüyorum."
Üçok, Yargıda Birlik Platformu'yla sağlanan ortaklığın muhafaza edilmesi gerekitğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Yargıtay, Fethullahçıların kontrolüne geçtiğinde, Türk hukuk tarihinin en karanlık günleri yaşanmıştı. Şimdi atanan 100 kişi, oturup başkanlık divanı seçecekler. O tek sesli başkanlık divanı da, yine tek sesli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu'nu seçecek. Böylece, geçmişteki FETÖ'cülerin dolduğu Yargıtay'ın aynısı olacak. Geçmişte çekilen acıların bir kat daha artmasına neden olacak. Lütfen, Yargıda Birlik Platformu'nun oluşturduğu konsensüs muhafaza edilsin. Yoksa kimsenin tahmin edemeyeceği hukuksuzluklarla karşı karşıya kalabiliriz."
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