İlahiyatçı Kılıç: Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, kadına şiddet ve yolsuzluk da artıyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve tepki çeken 'Bulûğ' ve 'Nikah' başlıklı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'EGEMEN FIKIH ANLAYIŞINA GÖRE…'
"Egemen fıkıh anlayışına göre, bir kimse cinsel kimliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek yaşa gelince, dinen de mesuldür ve evlenme çağındadır" diyen Kılıç, "Ancak bu hüküm Kur'an'da yer almıyor" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akademinin ilgilenmesi gereken konuları internet sitesine koyarak halka sunmasının yanlış olduğunu da belirten Kılıç, "Diyanet, tarihin tozlu sayfalarında kalması gereken bazı şeyleri açıklamalarına yansıtarak malûmatfuruşluk yapıyor. Diyanet, akademinin ilgilenmesi gereken konuları internet sitesine koyarak, halkın kafa karışıklığı yaşamasına yol açıyor" diye konuştu.
'KUR'AN EVLİLİK İÇİN REŞİT OLMAYI ŞART KOŞAR'
İslamiyet'e göre evlilik için reşit olmanın şart olduğuna değinen Kılıç, "Müminler müsterih olsun, rehber Kur'an'dır ve Kur'an evlenmek için buluğ çağa ermeyi ve reşit olmayı şart koşar" dedi.
"Bugün İslâm adına, suni bir İslâm uygulanıyor, bunun kökeni Emevilere kadar uzanıyor" diyen Kılıç, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, kadına şiddet, yolsuzluk, hırsızlık da arttı. Burada bir paradoks yok mu? Din uleması neden oturup düşünmez" ifadelerini kullandı.
'HAREM-SELAMLIK UYGULAMASI HZ. MUHAMMED ZAMANINDA YOKTU'
Harem-selamlık uygulaması ve devletin kurumlarının dini yönlendirmelerini de eleştiren Kılıç, harem-selamlık uygulamasına ilişkin şu yorumu yaptı:
"Bugünün harem-selamlık uygulaması, Hz. Muhammed zamanında yoktu, Hz. Hatice, camilerde erkeklere vaaz verirdi."
Kılıç, devletin kurumlarının dini yönlendirme yapmasının sakıncalı olduğunu ise şu sözlerle ifade ett:
"Allah'ın dini, devletin dinine dönüştürülüyor, namaz devletin töreni haline getiriliyor; bu Allah'a savaş açmaktır."
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