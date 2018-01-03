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    İlahiyatçı Kılıç: Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, kadına şiddet ve yolsuzluk da artıyor

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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Diyanet'in internet sitesinde yer alan nikah ve bulûğ tanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, egemen fıkıh anlayışının sıkıntılı olduğunu ifade ederken, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, hırsızlık, yolsuzluk da artıyor" dedi.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA/ Hamza Tav
    Diyanet, tartışma yaratan ifadelerin yer aldığı sayfayı kapattı
    Sözcü gazetesinin 'Diyanet'e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir' başlığıyla yayımladığı haberin ardından, sosyal medya karıştı, sert tepkiler yükseldi. Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir bölümü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) kapatılması gerektiğini savunurken, DİB'ten yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve tepki çeken 'Bulûğ' ve 'Nikah' başlıklı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    'EGEMEN FIKIH ANLAYIŞINA GÖRE…'

    "Egemen fıkıh anlayışına göre, bir kimse cinsel kimliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek yaşa gelince, dinen de mesuldür ve evlenme çağındadır" diyen Kılıç, "Ancak bu hüküm Kur'an'da yer almıyor" ifadelerini kullandı.

    Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş
    © AA/
    Diyanet: Bir kişi psikolojik olarak hazır değilse evlenmemeli
    'TARİHİN TOZLU SAYFALARINDA KALMASI GEREKEN…'

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akademinin ilgilenmesi gereken konuları internet sitesine koyarak halka sunmasının yanlış olduğunu da belirten Kılıç, "Diyanet, tarihin tozlu sayfalarında kalması gereken bazı şeyleri açıklamalarına yansıtarak malûmatfuruşluk yapıyor. Diyanet, akademinin ilgilenmesi gereken konuları internet sitesine koyarak, halkın kafa karışıklığı yaşamasına yol açıyor" diye konuştu.

    'KUR'AN EVLİLİK İÇİN REŞİT OLMAYI ŞART KOŞAR'

    İslamiyet'e göre evlilik için reşit olmanın şart olduğuna değinen Kılıç, "Müminler müsterih olsun, rehber Kur'an'dır ve Kur'an evlenmek için buluğ çağa ermeyi ve reşit olmayı şart koşar" dedi.

    Geert Wilders
    © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
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    'SUNİ BİR İSLAM UYGULANIYOR'

    "Bugün İslâm adına, suni bir İslâm uygulanıyor, bunun kökeni Emevilere kadar uzanıyor" diyen Kılıç, "Camilerin sayısı arttıkça, çocuk istismarı, kadına şiddet, yolsuzluk, hırsızlık da arttı. Burada bir paradoks yok mu? Din uleması neden oturup düşünmez" ifadelerini kullandı.

    'HAREM-SELAMLIK UYGULAMASI HZ. MUHAMMED ZAMANINDA YOKTU'

    Harem-selamlık uygulaması ve devletin kurumlarının dini yönlendirmelerini de eleştiren Kılıç, harem-selamlık uygulamasına ilişkin şu yorumu yaptı:

    "Bugünün harem-selamlık uygulaması, Hz. Muhammed zamanında yoktu, Hz. Hatice, camilerde erkeklere vaaz verirdi."

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA/
    Diyanet'ten 'kız çocukları' açıklaması
    'ALLAH'IN DİNİ, DEVLETİN DİNİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

    Kılıç, devletin kurumlarının dini yönlendirme yapmasının sakıncalı olduğunu ise şu sözlerle ifade ett:

    "Allah'ın dini, devletin dinine dönüştürülüyor, namaz devletin töreni haline getiriliyor; bu Allah'a savaş açmaktır."

    Etiketler:
    Çocuk yaşta evlilik, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cemil Kılıç
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