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    CHP'li Özel: MHP geçen hafta hükümeti düşürmek istedi, şimdi AKP'nin adayını destekleyeceklerini duyurdu

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'nin bütçe görüşmelerinde hayır oyu verdiğini hatılatarak, "Bütçenin kabul edilmemesi demek, hükümetin düşmesi demek. Geçen hafta hükümeti düşürmek istediler, şimdi AKP'nin adayını destekleyeceklerini duyurdular" dedi.

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    Bahçeli yarın Beştepe'ye gidiyor
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana yaptığı çıkışlar, siyasetin yönünü belirlemeye devam ediyor. Bahçeli, 7 Haziran seçimlerinin AK Parti'nin tek başına iktidar olacak çoğunluğu kaybetmesi nedeniyle yürütülen ittifak görüşmelerinde, erken seçimi işaret etmiş ve 1 Kasım 2015'te tekrar seçim yapılmıştı. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti oylarını yükselterek tek başına iktidar olacak çoğunluğu yakalamış ancak MHP yüzde 4 civarında oy kaybı yaşamıştı.

    Bahçeli, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin yaptığı "Şu anda Anayasa çiğnenmekte ve suç işlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık zorlamasından vazgeçmesi, yasa ve anayasal sınırlarına çekilmesidir. Şayet bu olmayacaksa, ikinci olarak, fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerinin aranmasıdır" çıkışıyla referandumun önünü açmış ve 16 Nisan'da 'Evet' oyu vereceklerini ilân etmişti. 16 Nisan'daki Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu'nda yüzde 51.5 'evet' oyu vermişti.

    Bahçeli, siyasetin gündemini belirleyen çıkışlarından birini daha yaptı ve partisinin cumhurbaşkanı adayının AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu duyurdu. Bahçeli'nin açıklamasının ardından gözler diğer muhalefet partilerine çevrildi. CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi ve Bahçeli'nin "Patron çıldırdı, dükkanı kapatıyoruz" dediğini ifade etti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA/ Özge Elif Kızıl
    Bahçeli: Hükümete desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek
    'AKP'NİN ADAYI DAHA İLÂN EDİLMEDİ AMA MHP'NİNKİ BELLİ'

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılarak, Bahçeli'nin çıkışını yorumlayan Özel, "MHP'de tasviye sürecinde bir parti görüntüsü var. AKP ile söylem olarak farklı değildi ama şimdi adayda da farklılaşmadı. AKP'nin adayı daha ilân edilmiş değil ama MHP'ninki Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden ilân ettiler" dedi.

    'ENTERESAN BİR DURUM'

    Özel, 2018 yılının bütçe görüşmelerinde MHP'nin hayır oyu kullandığına değinerek, "MHP, geçen yıl sonunda bütçe görüşmelerinde hayır oyu verdi. Bütçenin kabul edilmemesi demek, hükümetin düşmesi demek. Geçen hafta hükümeti düşürmek istediler, şimdi AKP'nin adayını destekleyeceklerini duyurdular. Enterasan bir durum" ifadelerini kullandı.

    'MİLLİYETÇİ YASAMA PARTİSİ'

    MHP'ye 'Milliyetçi Yasama Partisi' diyen Özel, "İktidara talip değiller. Biz TBMM'ye talibiz diyorlar. Sadece yasamaya talipler. Milliyetçi Yasama Partisi" şeklinde konuştu.

    Meral Akşener
    © AA/ Fatih Aktaş
    Akşener'den Bahçeli'ye: Akıl verme mevkisinde değil
    'AKLININ PARTİSİNE NE YAPTIĞI ORTADA'

    Bahçeli'nin diğer muhalefet partilerine ittifaklarınızı açıklayın çağrısına da yanıt veren Özel, "Bahçeli bize akıl veriyor da, aklının kendi partisine ne yaptığı ortada. Partisinin camına batan geminin malları yazdı. Bu şartlar altında CHP'ye verdiği aklı alacağımızı mı düşünüyor?" dedi.

    'YETKİLERİ PARLAMENTODAN ALIP SARAYA VERDİLER'

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından AK Parti, CHP ve MHP'nin Yenikapı'da milyonlarca vatandaşın katılımıyla düzenlediği mitingin ardından kullanılan 'Yenikapı ruhu' tanımına da atıf yapan Özel, "Yenikapı ruhu deniyor. Esas tarih 23 Nisan 1920'dir. 23 Nisan 1920 ruhu önemlidir. Saraydan alınan yetkilerin parlamentoya verilmiştir. 16 Nisan'da yapılan iş, TBMM'nin yetkilerini alıp yeniden bir saraya vermekti" diye konuştu.

    'TBMM BOMBALANDIĞINDA ORADAYDI'

    Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Nihat Zeybekci'nin "Darbe gecesi silahım ve 3 şarjör mermimle TBMM'yi savundum" sözlerinin ardından ortaya çıkan Meclis bahçesinde koşarken çekilen görüntülerine ilişkin de yorum yapan Özel, "Ben şimdi Nihat Zeybekci 'kedi gibi TBMM'den kaçtı' dersem doğru olmaz. Meclis bombalandığı sırada oradaydı. Sonrasını bilemem" dedi.

    'BİR KAÇMA VE SAKLANMADAN BAHSEDİLECEKSE…'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde olayları izlemesine yönelik iktidar kanadından "Neden tankların üzerine çıkmadın?" eleştirileri olduğunu belirten Özel, "Kılıçdaroğlu'nu 20, Başbakan'ı 300, Cumhurbaşkanı'nı 3000 koruma koruyor. Ama biri tünelde saklanmış, diğeri hangarda saklanmış sonra bize niye tankın üstüne çıkmadınız diyorsunuz. Sizden yer kalmadı da ondan. Tankın üstü Bakanlar Kurulu'yla doluydu. Bir kaçma ve saklanmadan bahsedilecekse, Ilgaz Tüneli'ne baksınlar, hangarda saklanan Cumhurbaşkanı'na baksınlar" yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    AK Parti-MHP ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli
    Topluluk kurallarıTartışma
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