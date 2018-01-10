'Sırrı Süreyya Önder ile Hasip Kaplan arasında geçmişe dayanan bir sorun var'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan gazeteci Namık Durukan ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Hasip Kaplan'ın 'ırkçılık' olarak değerlendirilen açıklamalarına değindi. Durukan, "Kaplan'la Önder arasında geçmişe dayanan bir sorun var" derken, Sakık'a göre, Kaplan'ın linç edilmesi doğru değil.

Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın sosyal medya üzerinden HDP'nin ilerleyen günlerde yapılacak kurultayında Selahattin Demirtaş'ın koltuğuna oturacak kişinin bir Türk olmaması gerektiğini söylemesiyle, son zamanlarda pek olmayan bir şey oldu ve HDP medyada geniş yer buldu.

Hasip Kaplan'ın sözlerinin hedefi, Türk kökenli HDP'liler Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen olduğu ileri sürülürken, Önder, Hasip Kaplan'a sert sözlerle yanıt verdi. "Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir" diyen Önder'in yanı sıra, HDP de yaptığı açıklamayla, Kaplan'ın sözlerini kınadı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Namık Durukan ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, Hasip Kaplan'ın sözleriyle başlayan tartışmayı değerlendirdi.

© AA/ Ahmet İzgi HDP'li Önder: Hasip zihniyeti ancak tükürülecek değersizliktedir

Gazeteci Durukan, HDP'deki kongre sürecine ilişkin "Selahattin Demirtaş'ın eş genel başkanlıktan ayrılması, HDP Parti Meclisi'nde konuşularak alınan bir karar" ifadelerini kullanırken, Hasip Kaplan'ın sözlerini şöyle yorumladı:

"Hasip Kaplan'ın açıklamaları, parti içindeki dengeleri bozdu. Parti içinde, çok sayıda Türk ağırlıklı grup var. 'Hasip Kaplan, Türk-Kürt çatlağı oluşturmaya çalışıyor' tartışmaları yapılıyor."

"Hasip Kaplan ile Sırrı Süreyya Önder'in aralarında, geçmişe dayanan bir sorun var" diyen Durukan, "Hasip Kaplan'ın geçmişten kaynaklı birtakım kızgınlıklarla bu tip bir açıklamayı yaptığı iddiası var" diye konuştu.

© AA/ Hasip Kaplan 'Sakın bir Türk göz dikmesin' dedi, HDP'den kınama geldi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık ise, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hasip Kaplan'ı uzun yıllardır tanırım. Açıklamalarının şık olmadığını kendisine söyledim. Açıklamaları üzerinden bir linç kampanyası başlatmak da doğru değil. Hasip Kaplan, hayata hep sol pencereden bakan birisi. Dünyasında milliyetçiliğe de çok yer yoktur. Bütün sol çevreler de Hasip Bey'i iyi tanır. O çevrelerde siyaset yapmıştır kendisi. Bu konu üzerinden bir hesaplaşmaya girilmesini doğru bulmuyorum. Bu konuyu da medya üzerinden tartışmayı doğru bulmuyorum. HDP, medyada yer bulmakta zorlanırken, bu konunun ardından her yerde haber oldu."