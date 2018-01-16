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    Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı'na yanıt verdi: Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden de kendisiydi

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı'na yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden kendisiydi" dedi.

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum
    CHP'nin geçen hafta sonu yapılan İstanbul İl Kongresi'ni kazanarak İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturan Canan Kaftancıoğlu, siyasetin de gündemine oturdu.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının önemli bir bölümünü Kaftancıoğlu'na ayırdı ve barkovizyon gösterisiyle Kaftancıoğlu'na ait olduğu ileri sürülen tweetleri sert sözlerle eleştirdi.

    Erdoğan, "Her şey bir tarafa da Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti ne hallere geldi ya, kimlerin eline kaldı?" diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.

    Siyasetin gündemindeki isim Canan Kaftancıoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine ait olduğu ileri sürülen tweetlere yanıt verdi.

    'ERDOĞAN SAYESİNDE TAKİPÇİ SAYIM ARTTI'

    "Yaptığım işlerle duyulmayı tercih ederken, bir takım yıpratma ve yalan dolanla duyulmayı çok keyifli bulmuyorum" diyerek sözlerine başlayan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Sayesinde Twitter takipçi sayım bir hayli arttı" diyerek teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan'dan Kaftancıoğlu tepkisi: Resim ona ait değilse bile vandallığa sahip çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, Kaftancıoğlu'na ait olduğunu belirterek barkovizyonda gösterdiği fotoğraflara da değinen Kaftancıoğlu, "Camide içki içilmediğini biliyorken bunu iddia eden de kendisiydi. Kabataş'ta üstünde deri ceket olan kişilerin olduğunu bilen kendisiydi. Yalan söylemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    'BİR DOMUZUN DÖRTTE BİRİ BİR TABAĞA SIĞMAZ'

    Kaftancıoğlu, eşine ait olduğu belirtilen Twitter hesabından domuz eti paylaşımı yapıldığı iddiasına da şöyle yanıt verdi: "Bir domuzun dörtte birinin bir tabağa sığmayacağını birazcık matematik bilen herkes anlar."

    'ESPRİ OLSUN DİYE PAYLAŞILAN BİR FOTOĞRAFTI'

    Kızının elinde birayla çekilen fotoğrafına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: "Kızım 3 ya da 5 yaşındayken espri olsun diye çekilen bir fotoğraftı. Herkes o yaştaki bir çocuğun bira içmeyeceğini bilir. Yalan olan paylaşımlardan medet umulmasının, eşimin, ailemin özel hayatıma girilmesinin takdirini kamuoyuna bırakıyorum."

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    HDP: Bütün kadınlar Kaftancıoğlu'na sahip çıkmalı
    'DEMİRTAŞ'A DA SELAM YOLLAYARAK…'

    HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la çekilen fotoğrafının da eleştirildiğini ifade eden Kaftancıoğlu, "2009 yılında, faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybeden insanların aileleriyle birlikte oluşturduğumuz platformla, sadece Demirtaş değil, diğer genel başkanlarla da fotoğraf çektirdik. Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a selam da yollayarak, fotoğraftan hiçbir rahatsızlık duymuyorum" diye konuştu.

    ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI…

    Kaftancıoğlu'nun Ermeni Soykırımı'na ilişkin tweeti de gündeme gelmişti. CHP'nin çiçeği burnundaki il başkanı, "Ben bir insan hakları savunucusuyum. Ben bir barış savunucusuyum. Bana ait olan tweette, ben Ermeni Soykırımı yürüyüşünün yapıldığını paylaşıyorum. Yüzlerce eyleme katılmışımdır. Türbanlı öğrencilerin üniversiteye alınmadığı dönemde, bunun da karşısında duran biri olarak söylüyorum bunu. CHP'nin bir programı, tüzüğü vardır. Yıllardır yöneticilik yapmış olan biri olarak program ve tüzüğün ne olduğunu iyi bilirim. Ama bunu bilmem, adı Ermeni Soykırımı yürüyüşü olan bir etkinliği paylaşmama engel değildir" diyerek, hakkındaki 'Ermeni Soykırımı'nı destekliyor' iddiasına da yanıt verdi.

    'PARTİ İÇİNDE RAHATSIZLIK YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

    "Üretilen tweetleri de basın açıklamasında göstereceğim" diyen Kaftancıoğlu, "Ben demişim ki, 'PKK şanlı bir terör örgütüdür" diye konuştu. Canan Kaftancıoğlu, üretildiğini ifade ettiği tweetlerle, parti içinde bir rahatsızlık yaratılmaya çalışıldığını da belirtti.

    CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu
    © AA/ Serhat Çağdaş
    CHP, Kaftancıoğlu'nun arkasında: Geri adım yok
    'GENEL BAŞKANIM DOĞRU YAPILAN İŞLERİN ARKASINDA OLUR'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü de ifade eden Kaftancıoğlu, "Genel Başkanım her zaman doğru yapılan işleri destekler, arkasında olur" dedi. İstifasına ilişkin de yorum yapan Kaftancıoğlu, "Bizler sarayın ya da birilerinin yalanlarıyla CHP'den istifa eden insanlar olmayız" dedi.

    Etiketler:
    Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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