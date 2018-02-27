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    Ataması yapılmayan doktor: Güvenlik soruşturmasına takılanların yüzde 90'ı sol görüşlü ya da Kürt kökenli

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan doktor adayı D.M., güvenlik soruşturması nedeniyle yapılmayan atamaları anlattı. D.M., "Ataması yapılmayanların yüzde 90'ı sol görüşlü ya da Kürt kökenli" dedi. D.M. ayrıca, uzmanlık eğitiminin de engellendiğini ifade etti.

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    15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL (olağanüstü hal) ile birlikte çıkarılan 676 sayılı KHK'de yer alan 'Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler' başlığı altında 'Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak' şartıyla, yüzlerce genç doktor 'güvenlik soruşturması'na takıldı.

    'ATANANLAR İLE ATANMAYANLAR ARASINDA BİR FARK YOKTU'

    Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlardan D.M., yaşadığı süreci RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olarak anlattı. D.M., şunları söyledi:

    "2017 yılının Haziran ayında, İstanbul'da kalburüstü sayılabilecek bir tıp fakültesinden mezun oldum. Diplomamızı hakedebilmek için 2 yıl boyunca çalışmamız gereken devlet hizmet yükümlülüğü var. Güvenlik soruşturması her zaman söyleniyordu ama hekim ihtiyacının fazla olması nedeniyle, biz görevimize başlıyorduk. İyi fakültelerden mezun olanlar, uzmanlık alanının belirlemek için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) denilen sınava giriyordu. 15 Temmuz'dan sonra doktorları da stratejik personel kapsamına soktular. Önce atamalarımız yapıldı, daha sonra güvenlik soruşturmaları başlatıldı. Yüz kızartıcı suç ve terör suçundan 1 yıldan fazla hüküm giymiş herkesin atanacağı söylendi. 7500 hekim arasından, ekim ayında 5000'i atandı. Daha sonra da parça parça atamalar yapıldı. Atananlar ile atanmayanlar arasında herhangi bir fark yoktu."

    Doktor
    © Sputnik/ Sergey Guneev
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    'ATANMASI YAPILMAYANLARIN YÜZDE 90'I…'

    Doktor adayı D.M., güvenlik soruşturmasına takılan kişilerin büyük çoğunluğunun sol görüşlü ya da Kürt kökenli olduğunu savunarak şöyle konuştu:

    "Bizim atama dönemimizde, Sağlık Bakanlığı 148 kişilik bir red listesi olduğunu belirtti. Ocak ayına kadar kimlerin reddedildiğini bakanlıktan öğrenebiliyorduk. Aldığımız cevaba göre de hayatımızı dizayn edebiliyorduk. Ocak ayının ortasından itibaren bakanlık telefonlarımıza yanıt vermiyor. Cevap alamayan 80 kişi kaldık ve sonucun ne olduğunu öğrenemiyoruz. Reddedilen kişilerin yüzde 90'a yakın bir bölümü, okullarındaki kulüplerde, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı kulüplerde çalışmış, sol görüşlü ya da Kürt kökenli olan kişiler."

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAYAMIYOR

    D.M., güvenlik soruşturması nedeniyle, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda iyi bir okulun iyi bir bölümünü kazanmış olmasına rağmen, eğitimine başlamasına engel olunduğunu belirterek, "Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda bir uzmanlığı kazandıktan sonra başlayabileceğimiz süreçlere de, Sağlık Bakanlığı'ndan olumsuz yanıt alan insanlar başlatılmıyorlar. Ben, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Ankara'da yüksek puanlı bir fakültenin iyi bir bölümünü kazandım. Ama şu an başlayamayacağım oraya" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    atama, doktor
    Topluluk kurallarıTartışma
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