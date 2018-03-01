Isparta Belediye Başkanı: Eliaçık'ın kitap fuarına gelişini Bahçeli değil ben yasakladım, okurlarıyla buluşmasını engellemiş oluyorum

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yazar İhsan Eliaçık'ın kentteki kitap fuarında yasaklanmasını değerlendirdi. Günaydın, "Devlet bey değil, ben yasakladım. Okurlarıyla buluşmasını engellemiş oluyorum" derken, karara tepki gösteren yazarlara da "Gelmesinler" mesajı verdi.

Isparta'da 2-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarı ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'a konulan yasakla gündeme geldi. Eliaçık, Twitter üzerinden paylaştığı mesajla yasak kararını duyurdu. Eliaçık, "Haftasonu İsparta Kitap Fuarı'na gidecektim. Devlet Bahçeli, listeye bakıp ismimin üstünü çizerek MHP'li belediye başkanına 'fuara sokmayın' talimatı vermiş. En iyi bildiğiniz şey yasakçılık zaten. Belediyeler, fuarlar da babanızın çiftliği. Siz busunuz." dedi.

İhsan Eliaçık, Afrin Harekatı'nın başladığı günlerde "Kızıl elma şirk koşmaktır." ifadelerini kullanınca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefi olmuştu. Bahçeli, "Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz?" demişti.

'BİR DÜZELTME YAPALIM…'

Eliaçık, Devlet Bahçeli'yle yaptığı Kızıl Elma tartışması nedeniyle MHP'li Isparta Belediyesi'nin kitap fuarına katılımının engellendiğini savunurken, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yasak kararının Devlet Bahçeli tarafından verilmediğini belirtti. "Bir defa önce düzeltme yapalım. Devlet bey bu kararı aldı şeklinde konuşuluyor. Öyle bir şey yok." diyen Günaydın, "Bunu bizzat ben yaptım. Çünkü bir defa Kızıl Elma'nın ne olduğunu bilmeyen bir adam. Buna hakaret eden bir insan. Hiçbir zaman da konuya vakıf olmayan bir insan. Böyle bir yanlış insanın Isparta'ya gelmesine gerek yok dedik. O da gelmeyeceğim dedi ve gelmedi. O kadar." ifadelerini kullandı.

DHA / Mustafa KOZAK Kitap fuarında saldırıya uğrayan İhsan Eliaçık: Saldırı, AKP destekli bir grubun işi

"Sizin hoşunuza gitmeyen bir yazarın kitap fuarına katılımını engellemek doğru bir şey mi?" sorusunu, "Onu savunmanın bir anlamı yok. Ciddi anlamda hakaretler yağıyor. Genel başkanımıza yanlış şeyler söyleniyor. Bugün genel başkanımız, büyük bir fedakarlık yapan, önce vatanım sonra ben diyen, Ispartamızı ve Türkiyemizi kurtaran bir kişi. Ona laf söylemesi uygun değil." sözleriyle yanıtladı.

'GELMESİNLER, YANLIŞIN PEŞİNE YANLIŞ GİDİYORLAR'

Ataol Behramoğlu, Hanefi Avcı, Enver Aysever, Levent Gültekin ve İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında yer aldığı çok sayıda yazarın da, Eliaçık'a yönelik yasak kararı nedeniyle Isparta Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurmasını yorumlayan belediye başkanı, "Gelmiyorlarsa, yanlış bir şey yaptıkları belli. Bu yanlışlıkları düzelteceklerine protesto ediyorlarsa canları sağolsun. Yanlışın peşine yanlış gidiyorlar. Gelmiyorlarmış. Gelmesinler. Kollarından tutup çağıracak halim yoktu." diye konuştu.

'İNTERNETTEN BİR DÜĞMEYE BASIN HEPSİ KARŞINIZA ÇIKIYOR'

Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Eliaçık'a yönelik yasak kararını açıklarken, "İhsan bey de hakaretleri yapmasaydı. Niye yapıyor durduğu yerde genel başkanımıza. İhsan Eliaçık'ın söylediklerine baksaydınız iyi olurdu. İnternetten düğmeye basın, hepsi karşınıza çıkıyor." ifadelerini de kullandı.

Günaydın, "İhsan Eliaçık'ın okurlarıyla buluşmasını engellemiş olmuyor musunuz? Kendisine destek veren yok mu? Bütün kentin belediye başkanı olarak, destekleyen grubu yok saymak yanlış değil mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Evet engellemiş oluyorum. Destekleyen grubu yok saymıyorum. Biraz da kendisi gelmek istemedi heralde. Kendisinin gelmek istemeyen bir tavra girdiği kanaatindeyim. Sanırım kendisinin de payı var. Kendisiyle de hiç karşılaşmadım ve konuşmadım. Tahmin ediyorum bu şekilde olduğunu."

'PROTESTO EDİYORUM'

Günaydın, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu iş bitmiştir. Bu konuyu da uzatmayın lütfen. Gelmek istemeyenler var. Gelmesinler. Mesela Hanefi Avcı'yla dostça sohbet konuştum. İmzalarına katıldım. Genel başkanımıza çok ciddi yanlış şeyler konuşuluyor. Ben esas, onun yanlışlığını protesto ediyorum. Özür dilemesi lazım."