Saadet Partisi: AK Parti - MHP ittifakı, Türkiye'de bazı sorunların üzerini örtmeyi hedefliyordu, ters tepti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin bu haftaki grup toplantısında Saadet Partisi'ne (SP) yaptıkları ittifak teklifiyle ilgili olarak, "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da ‘Güle güle' demekten başka elimizden bir şey gelmez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da yanıtı gecikmedi ve AK Parti'nin ittifak teklifine olumsuz yanıt vermelerinin üç nedenini kamplaştırıcı siyaset üslubu, tek kişiye dayanan yönetim anlayışı ve yolsuzluk/israf olarak açıkladı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, ittifak gündemini değerlendirdi.

"Biz Saadet Partisi olarak, halimizden memnunuz. Ülkemizin, bölgemizin halinden memnun değiliz. Bu memnun olmadığımız haller için de, öteden beri belirli ilkelerle siyaset yapıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Aydın, seçimlere 19 ay kala seçim ittifakı tartışmasının yapılmasının hedefinin başka olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Belki, AK Parti ve MHP'nin taktiksel hataları olabilir. Seçime 19 ay kala Türkiye'de seçim gündeminin çokca erken vakitte başlatılmış olması, MHP — AK Parti ittifakıyla, Türkiye'de gerçek sorunların üzerini örtme hususunda bir hedefti. Ancak ters tepti. Türkiye, önemli ölçüde kutuplaştı. Hem içeride, hem dışarıda sıkıntılar yaşanıyor. Böyle bir ortamda, sağduyulu, birleştirici bir söze ihtiyaç vardı. Biz bu sözü çoğaltıyoruz. Herkese dokunan sözü söylemeye çalışıyoruz."