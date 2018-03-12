İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Nurettin Yıldız zihniyetindekilerin oy potansiyeli olarak zarar verme ihtimali olmasa iktidar ses çıkarmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini din adamı olarak tanımlayarak, sürekli kadınlarla ve cinsellikle ilgili açıklama yapanları eleştirdi. Erdoğan, "Bunlar, İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz. İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız" dedi.

Erdoğan'ın sert sözlerinin ardından, '7 yaşında çocuk evlendirilebilir', 'Asansörde halvet' gibi fetvalarla gündeme gelen ilahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı, "İslam'ın güncellenmesi gerekiyor" sözlerinden bir gün sonra, bir açıklama daha yaparak, "Hiç kimsenin böyle bir kafa karışıklığı yaratmaya dinimizi karikatürize etmeye hakkı yoktur. Bizim isyanımız işte bu hadsizlikleredir. Biz dinde reform aramıyoruz ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri bu tür şeyleri konuşmaların İslam'a getirdiği lekeyi görmemezlikten gelemeyiz" dedi.

'MESELENİN ÇIKIŞI TAMAMEN POLİTİK'

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Hayri Kırbaşoğlu, 'İslamın güncellenmesi' başlığıyla tartışılan konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanı'nın özür dilemesini gerektirecek bir şey yok. Maksadı, yeni bir din inşa etmek değil" diyerek sözlerine başlayan Kırbaşoğlu, "Bugün piyasada Müslümanlık adına dolaşan bir kısım bilgilerin, bu günün ihtiyaçlarına cevap vermediği gerçeğini anlattı. Ancak meselenin çıkışı tamamen politik. İktidar, baştan beri, toplumun tamamını ilgilendiren konularda güven sorunu yaşıyor. Tamamen politik bir adım olarak gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kırbaşoğlu, Cumhurbaşkanı'nın, iktidar destekçisi dini grupların yaptıkları açıklamalarla iktidarı zor durumda bıraktığı için bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğine vurgu yaparak, "Mevcut iktidarın destekçisi bazı dini grupların açıklamaları iktidarı zor durumda bıraktığı için atılmış pragmatik bir adımdır" dedi.

'NURETTİN YILDIZ'A YURTLARDA KONFERANS VERDİRDİLER'

Kırbaşoğlu, Nurettin Yıldız'ın iktidar desteğiyle öğrenci yurtlarında konferanslar verdiğini de hatırlattı. "Bütün yurtlarda bu insana konferans verdirdi bu iktidar. 'Bizim arkamızda iktidar hatta cumhurbaşkanı var' dediler. İktidarın sadece 3-5 oy almak için dini düşüncede yaptığı tahribatın sonucudur bu" diyen Kırbaşoğlu, "Bu zihniyetteki insanların iktidara oy potansiyeli olarak zarar verme ihtimali olmasa iktidarın ses çıkaracağı kanaatinde değilim. Olay tamamen politik" ifadelerini de kullandı.

KIRBAŞOĞLU'NUN ÖNERİLERİ

Prof. Kırbaşoğlu, konu gündeme gelmişken iktidarın yapması gerekenleri 3 maddede sıraladı:

Dini siyasi istismar aracı olmaktan çıkarmalı

Dini düşünce alanında bilimsel bilgiye dayalı kamuoyu aydınlatma çabası olmalı