MHP'li Akçay: CHP milletvekilleri işi şirretliğe vardırdılar

AK Parti ve MHP'nin ittifak teklifi, 20 saatlik mesai sonunda Meclis'ten geçti. Görüşmelerin finalinde kavga çıktı. CHP'li Musa Çam'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik 'zürriyet sahibi değil' dediğini belirtmesinin ardından çıkan kavgaya, milletvekili danışmanlarının bile dahil olduğu ileri sürüldü.

Kavganın ardından TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, 'kaba ve yaralayıcı sözleri' gerekçesiyle içtüzüğe göre Çam'a üç bileşime katılmama cezası verilmesini oya sundu. AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla Çam'a ceza genel kurulda kabul edildi.

Musa Çam'ın konuşması sırasında tepki gösteren ve kavga anında da olay yerinde bulunduğu belirtilen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

'BAŞBAKANLIK DAHİ İKRAM ETMEYE KALKIŞMIŞLARDI'

CHP'nin 7 Haziran 2015'teki seçimlerden bu yana MHP'ye hasmane davrandığını ileri süren Akçay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) karşı tutumu, adeta hasmane davranışlar içine girdi. Sürekli çatan, hakaret eden, iftiralar atan bir tutum takınıldı. Neden olduğunu anlamak gayet mümkün. 7 Haziran seçimlerinde, kendilerince yüzde 60'lık bir blok icat etmişlerdi. Bu bloka da MHP'yi de dahil etmeye zorladılar. Ancak, seçim akşamı Genel Başkanımızın tutumuyla ve sonraki süreçlerde böyle bir bloka girmedik. Başbakanlık dahi ikram etmeye kalkışmışlardı."

CHP'li Özel: Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek

CHP'li milletvekillerinin ittifak görüşmelerini başından sonuna kadar takip eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye saygı göstermediğini ifade eden Akçay, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ve 2017'deki anayasa değişiklikleriyle, CHP'nin MHP'ye olumsuz tutumları giderek arttı. İttifak yasası görüşmelerinde de, sürekli MHP'yi suçlayan, tahrik eden, hakareti bir siyasi üslup haline getiren CHP sözcüleri sayın Genel Başkanımıza saygı göstermediler" diye konuştu.

'HALA MAZERET Mİ ARIYORLAR?'

Akçay, yalnızca Musa Çam'ın değil, CHP adına söz alan bütün milletvekillerinin MHP'ye yüklendiğini belirtti ve "İşi şirretliğe vardırdılar" ifadesini kullandı. Akçay, şunları söyledi: "Sataşmalara cevap vermediğimiz için rahatsız oldular, işi şirretliğe vardırdılar. Sadece Musa Çam değil, hemen hemen bütün konuşmacıları, yerli yersiz eleştiriden öte MHP'ye yüklendiler. Genel Kurul'daki tutumları işi nerelere vardırdı. Her şey gözler önüne serildi. Hala mazeret mi arıyorlar."

'3 — 5 GÜNE YAYACAKLARDI'

"CHP'nin amacı, ittifak yasası için kavga gürültü çıkartmaktı. 3 — 5 güne yayacaklardı. Buna mani olduk" diyen Akçay, ittifak görüşmelerinin 20 saatlik kesintisiz mesaiyle TBMM'de kabul edilmesinin nedeninin, CHP'nin kavga ve gerginlik çıkararak görüşmeleri uzatmayı amaçlamasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

'AHLAKSIZCA BİR TUTUM'

CHP'li Musa Çam'ın açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek 'Yanlış anlaşılma söz konusuysa özür dilerim' sözlerine de değinen Akçay, "Bir başkasının bizim liderimize söylediği sözü tekrarlamak kötü niyetin eseridir. Ben de MHP sözcüsü olarak kürsüye çıkıp, sayın Kılıçdaroğlu'na bir zamanlar 'bahtsız bedevi, cibiliyetsiz' demişlerdi. Onu mu söyleyeyim? Maksatları kavga çıkarmaktır. Ahlaksızca bir tutumdur bu" diye konuştu.