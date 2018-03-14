Ahmet Kasım Han: ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki tavrı Pentagon'la uyumlu ve o tavır Türkiye için olumlu sonuçlar vermedi

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Ahmet Kasım Han, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki değişimi ve Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Han, "Mike Pompeo'nun tavrı Pentagon'la daha uyumlu ve o tavır Türkiye için olumlu sonuçlar vermedi" yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görevinden alındı ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirildi. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu ani koltuk değişiminin Amerikan dış politikasına ne gibi yansımaları olacağını, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'ndan Bidebunudinle programında anlattı.

'DEĞİŞİKLİKTE SIKINTI YOK, KİMDEN ALINIP KİME VERİLDİĞİYLE İLGİLİ SIKINTI VAR'

"Değişiklik üzerinden bir sıkıntı görmüyorum ancak kimden alınıp kime verildiğiyle ilgili bir sıkıntı var" diyen Han, Tillerson'ın görevden alınışı ve yerine Pompeo'nun getirilişiyle ilgili "Türk — Amerikan ilişkileri zaten sorunluydu. Bir kişinin pozisyonu değişti diye daha da sorunlu olmayacak. Bir isme ve belirleyiciliği de tartışılabilir bir aktöre takılarak, dış politika yürütülmez" yorumunu yaptı.

'TILLERSON'IN AĞIRLIĞI YOKTU'

Tillerson'ın Türkiye'ye gelişi ve yaptığı temaslara da değinen Han, "Tillerson Türkiye'ye geldiği gün, Amerikan siyasetinden Mattis'le, McMaster'la konuşuldu. Bu üç aktör içinde en hafifi Tillerson'dı. En ağırı ise Mattis'ti. Tillerson'ın Türkiye'de yaptığı temaslar önemliydi. Ama kendisinin büyük bir ağırlığı yoktu. Onun görevden alınması, Türk — Amerikan ilişkilerinde Türkiye'nin elini tek başına zorlayacak bir faktör değil" dedi.

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Doç. Ahmet Kasım Han, Rex Tillerson'ın verdiği sözleri yerine getirebilme imkanının sınırlı olduğunu belirtirken, görevden alınan Dışişleri Bakanı'nın ABD yönetimindeki diğer isimlere göre daha aklı başında bir isim olduğunu savundu.

'MENBİÇ'LE İLGİLİ TÜRK — AMERİKAN ANLAŞMASI HÂLÂ MÜMKÜN OLABİLİR'

Rex Tillerson'ın yerine atanan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye politikasının Pentagon'la daha uyumlu olduğuna da dikkati çeken Han, "ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın Suriye'yle ilgili tavrı Pentagon'la daha uyumlu. O tavır da, Türkiye'yle ilgili olarak çok olumlu sonuçlar vermedi. Ama Menbiç'le ilgili hâlâ bir Türk — Amerikan anlaşması mümkün olabilir. Tillerson ile Pompeo arasında çok fark olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.