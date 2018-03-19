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    Etyen Mahçupyan: Bu parti, artık benim oy verdiğim AK Parti değil

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Karar yazarı Etyen Mahçupyan, "20 yıldır Refah Partisi'nden başlayarak hep AK Parti'ye oy veren biri olarak söyleyeyim, bu parti, benim oy verdiğim AK Parti değil artık" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Halil Sağırkaya
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    Birinci Dünya Savaşı'nda kazanılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlamaları, Atatürk vurgusunun az yapıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Kutlamalardan saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin kent merkezinin kontrolünün ele geçirildiğini açıklaması da eleştiriler ve tartışmaları alevlendirdi.

    Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar yazarı Etyen Mahçupyan, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, Çanakkale Zaferi ve Zeytin Dalı Harekatı eksenli tartışmayı değerlendirdi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
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    'HER ZAMAN MUSTAFA KEMAL'İ KAYIRAN BİR VERSİYONUYLA ELE ALDIK'

    Kutlamalarda Atatürk vurgusunun az yapıldığı eleştirilerini "Yadırgatıcı bir durum var. Çünkü bir alışkanlığımız var. Çanakkale'yi biz tamamen objektif bir tarihçi görüşüyle ele almış değildik. Her zaman, Mustafa Kemal'i kayıran bir versiyonuyla dikkate aldık. Bu durum veri alındığında, epeyce bir sapma gibi görünüyor. Öte yandan da, AK Parti'nin Mustafa Kemal'le barışma gibi de bir tarafı var. O yüzden ara bir noktada gibiyiz" sözleriyle değerlendiren Mahçupyan, AK Parti'nin Cumhuriyet dönemini de Türk ve İslam tarihinin bir parçası haline getirdiğini şu ifadelerle savundu:

    'AK PARTİ'NİN ŞU ANDA YAPTIĞI ŞEY…'

    "AK Parti'nin şu anda yaptığı şey, tarihsel parantezlerin açılması, bakışın genişletilmesi ve Cumhuriyet dönemini de, geçmişteki İslami ve Türk tarihinin içinde bir katre haline getirme çabasıdır."

    'MUSTAFA KEMAL'LE BARIŞ…'

    AK Parti'nin Atatürk'le barışmak gibi bir çabası olduğunu da ifade eden Mahçupyan, bu çabanın nedenini şöyle açıkladı: "Erdoğan'ın da çok uzun süre tehdit altında yaşadığını unutmamak lazım. Bu onun davranışını etkiliyor. Kendini güvence altına almak istiyor. Bugün AK Parti ve devlet arasında barış ve koalisyon var ve devletle olan barışın kendine has sembolik cümleleri var. İşte Mustafa Kemal ile barışma böyle bir şey."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
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    'KOALİSYON ORTAKLARININ ERDOĞAN'A VE AK PARTİ'YE MAHKUMİYETİ VAR'

    Cumhur ittifakını da yorumlayan Mahçupyan, ittifaka katılan MHP'yi kastederek, "Koalisyon ortaklarının da Erdoğan'a ve AK Parti'ye mahkumiyeti var" dedi. Mahçupyan şunları söyledi: "Erdoğan ve AK Parti'yi bir tarafa koyalım bir de ortakları da düşünelim. Koalisyon ortaklarının da AK Parti'ye ya da Erdoğan'a mahkumiyeti var. Bazı kurumlar işlemese de Türkiye'nin en önemli kurumu olan seçimler işliyor. Ve seçimlerde çoğunluğu almak zorundasınız ve Erdoğan'a sahip değilseniz seçimleri kazanmanız zor. O yüzden de Erdoğan'ın bir takım sembolik söylemlerine göz yummak zorundasınız."

    'ESKİ AK PARTİ YOK'

    Karar yazarı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "15 Temmuz'dan sonra gelinen ortak mutabakat önemli. Ancak görünmez ve adı konulmayan koalisyonlar dönemi başlatmamak gerekir" sözlerini de değerlendirdi.

    Ahmet Davutoğlu'nun eski AK Parti'nin bugünkü uygulamayı yaptığını sandığını belirten Mahçupyan, şunları söyledi:

    "Aslında eski AK Parti yok. 2015 başından adım adım gelen, 2016 Kasım seçimlerinden sonra hızlanan hele ki 15 Temmuz darbesi sonrası tamamen kendini bulan bir başka AK Parti var ve bu eski AK Parti'ye hiç benzemiyor. Eski AK Parti açısından baktığımızda şu anda olanlar çok yadırgatıcı zaten. Davutoğlu bir özlem belirterek eleştirel bir bakış sunmuş. Ama gerçekçi bakınca o eşiği çoktan geçmiş bir parti görüyoruz. Böyle bir kaygı olduğunu hiç sanmıyorum. Hele Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi 50+1 oy alacaksanız herkese ihtiyacınız var. Referandum sürecinin de gösterdiği gibi AK Parti seçmeninin bir kısmının 'hayır' deme ihtimalini düşünürseniz şimdi onlar Cumhurbaşkanı seçiminde de 'hayır' diyecekler belki. O yüzden başkalarına ihtiyacınız var ve o başkaları da size muhtaç. 20 yıldır Refah Partisi'nden başlayarak hep AK partiye oy veren biri olarak söyleyeyim bu parti, benim oy verdiğim AK Parti değil artık."

    Etiketler:
    Çanakkale Zaferi, Zeytin Dalı Harekatı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Etyen Mahçupyan
    Topluluk kurallarıTartışma
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