Kayıt
13:58 23 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Bi De Bunu Dinle

    Siyasal iletişim uzmanı: Doğan Medya Grubu'nun satılması, seçimler öncesinde yapılan son tahkimattır

    Bi De Bunu Dinle
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    0 0 0

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasını değerlendirdi. Özkan, "Bu satış, seçimler öncesinde yapılmış son tahkimattır" dedi.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA/
    'Doğan Medya'nın Demirören'e satışında Ziraat Bankası kredisi de kullanıldı' iddiası
    Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, iktidara yakın Demirören Grubu'na satıldı. Hürriyet, CNN Türk, Kanal D, Posta, Fanatik ve Doğan Haber Ajansı gibi kuruluşların iktidara yakın bir gruba satılışının ardından, Doğan Yayın Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bir veda mektubu yayımladı.

    Aydın Doğan mektubunda, "Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada, kendi isteğimle, yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim" ifadelerini kullandı. Mektupta yer alan 'kendi isteğimle' vurgusu, satışın zoraki yapıldığı yönünde tartışmalara neden oldu.

    Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği üyesi siyasal iletişimci Necati Özkan, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, Doğan Medya Grubu'nun iktidara yakın Demirören Grubu'na devrini değerlendirdi.

    Aydın Doğan
    © AP Photo/ Murad Sezer
    Doğan Medya, Demirören'e satıldı
    'BAZI MEDYA GRUPLARI, MUHALEFETTEKİ PARTİLERİN…'

    "Türkiye'de son dönemlerde seçimlerin adil olduğunu söyleyebilen çok az insan vardı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de, medyanın durumu. Bazı medya grupları, bırakın haberlerini, parayla dahi olsa, muhalefet partilerinin reklamlarına yer vermiyorlar" diyerek sözlerine başlayan Özkan, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının, muhalefetteki partiler için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğunu şu sözlerle ifade etti:

    'GERİ ÇEVRİLEMEZ BİR HALE GELDİ'

    "Bu düne kadar (Doğan Medya Grubu'nun satılmasına kadar) böyleydi, dünden itibaren tümüyle taahhüt edilemez, geri çevrilemez bir hale geldi. Bundan sonra, siyasi partilerin kendi seslerini duyurabilmelerine imkan veren bağımsız bir medya kanalı kalmadı."

    'MUHALEFET HİÇBİR ŞEKİLDE SESİNİ DUYURABİLECEK BİR İMKÂNA SAHİP OLMAYACAK'

    "Bu el değiştirmeye siyasi iletişim olarak bakacak olursak, seçimler öncesi son tahkimattır diyebiliriz" diyen Özkan, "Bu öyle bir tahkimat ki, bundan sonra muhalefet hiçbir şekilde sesini duyurabilecek bir imkâna sahip olmayacak demektir. Bundan sonra başarı elde etmek isteyecek muhalefet partilerinin işi çok daha zor olacak demektir" diye konuştu.

    Etiketler:
    Doğan Medya Grubu, Demirören Grubu, Necati Özkan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Avustralya'da 150 balina kıyıya vurdu
    Avustralya'da kıyıya vuran balinaların yarısı öldü
    Karikatür
    'Filistin'in cesur kızı'na 8 ay hapis cezası
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam