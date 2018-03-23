AK Parti'li Metiner: Şamil Tayyar'ın kamuoyu karşısında bu tür mülahazayı dillendirmesi isabetli olmamıştır

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AK Parti'li Mehmet Metiner, Şamil Tayyar'ın FETÖ'yle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Metiner, "Şamil Tayyar gibi, topluma mal olmuş, özgül ağırlığı olan bir milletvekilinin, kamuoyu karşısında, bu tür bir mülahazayı dillendirmesi, siyaseten isabetli olmamıştır" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ davalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu. Şamil Tayyar'a göre FETÖ'den tutuklu iş adamları milyon dolarlar vererek 'itirafçı' adı altında tahliye ediliyor.

Tayyar ayrıca Gaziantep'te FETÖ borsası olduğunu ileri sürerek "Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında iş adamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu" demişti. Şamil Tayyar'ın açıklamalarının ardından AK Parti'de tartışma başlamıştı.

'ŞÜPHE UYANDIRACAK GİRİŞİMLER KABUL EDİLEMEZ'

Şamil Tayyar ayrıca, iddialarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a aktarmak istediğini ve Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki kişiler tarafından iddialarının sümenaltı edildiğini de söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım ise Şamil Tayyar'ı, "Bu mücadeleden şüphe uyandıracak her türlü girişim kabul edilemez. Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, yargıya veya partimize intikal ettirmesi daha doğru yol olur" sözleriyle eleştirmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, FETÖ'yle etkin mücadele edilmediğine dair uyarılarıyla sık sık gündeme geldi. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Metiner, Şamil Tayyar'ın sözlerini değerlendirdi.

'HERHANGİ BİRİ DEĞİL'

"Şamil kardeşimiz herhangi biri değildir. Partimizin cesur isimlerinden biridir. Bilgisiyle, birikimiyle topluma mal olmuş bir kardeşimizdir. Şamil'in bu yaklaşımı sorunlu dahi olsa, itibarsızlaştırmaya çalışılmasını doğru bulmayız" diyen Metiner, "Keşke, iktidar partisinin milletvekilinin sorumluluğuna binaen, Adalet Bakanımızla, ilgili mercilerle bu yaklaşımı paylaşmış olsaydı. Kuşkusuz, söyledikleri doğru olabilir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

'İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYİZ'

Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şamil Tayyar gibi, topluma mal olmuş, özgül ağırlığı olan bir milletvekilinin, kamuoyu karşısında, bu tür bir mülahazayı dillendirmesi, siyaseten isabetli olmamıştır. Ama yanlış bir ifade biçiminden dolayı, hiç kimsenin Şamil'i itibarsızlaştırmasına izin vermeyiz."